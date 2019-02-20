سياسي / المبعوث الأممي لليبيا يلتقي رئيس مجلس النواب



طرابلس 14 جمادى الأخر 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واس

أكد مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا غسان سلامة خلال لقائه اليوم مع رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيله صالح في مدينة البيضاء أهمية إخراج ليبيا من حالة الانسداد السياسي.

كما أوضح سلامة بحسب ما نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها حرص البعثة على العمل مع جميع أبناء الشعب الليبي على توحيد المؤسسات و التوصل إلى تفاهم حول الخطوات المقبلة وتحقيق تقدم بالعملية السياسة والتشريعية.

وكان سلامة قد التقى أمس القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر بمقر القيادة العامة في منطقة الرجمة شرق بنغازي لبحث تطورات الأحداث في ليبيا، و الأوضاع في درنة

و المنطقة الجنوبية و الملتقى الوطني.

// انتهى //

02:00ت م

0364



طرابلس 14 جمادى الأخر 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسأكد مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا غسان سلامة خلال لقائه اليوم مع رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيله صالح في مدينة البيضاء أهمية إخراج ليبيا من حالة الانسداد السياسي.كما أوضح سلامة بحسب ما نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها حرص البعثة على العمل مع جميع أبناء الشعب الليبي على توحيد المؤسسات و التوصل إلى تفاهم حول الخطوات المقبلة وتحقيق تقدم بالعملية السياسة والتشريعية.وكان سلامة قد التقى أمس القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر بمقر القيادة العامة في منطقة الرجمة شرق بنغازي لبحث تطورات الأحداث في ليبيا، و الأوضاع في درنةو المنطقة الجنوبية و الملتقى الوطني.// انتهى //02:00ت م0364

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