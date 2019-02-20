السعودية اليوم / نائب أمير منطقة حائل يرعى توقيع اتفاقية بين قطاعات الأمن العام بالمنطقة ومجموعة الرضيمان



حائل 14 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واس

نوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، بالتضحيات التي قدمها شهداء الواجب في كافة القطاعات العسكرية والأمنية، مؤكدًا أن الوطن يبني آماله على الله سبحانه وتعالى ثم على حماة حدوده، وشجاعة وإخلاص رجال أمنه في مناطق المملكة كافة.

وقال سموه: إن ماسجله هؤلاء الأبطال من بطولة وفداء في ميادين العز والشرف يضاعف مسئولية الجميع نحو الإسهام في تكريم أسرهم، مؤكدًا اهتمام ورعاية القيادة الحكيمة بذويهم.

وأشاد الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بمبادرة مجموعة الرضيمان بمنح أسر شهداء الواجب خصمًا خاصًا تقديرًا وعرفانًا بتضحيات شهداء الواجب في القطاعات العسكرية والأمنية كافة.

جاء ذلك عقب رعاية سمو نائب أمير منطقة حائل حفل توقيع اتفاقية بين منسوبي الأمن العام بالمنطقة ومجموعة الرضيمان التجارية، التي وقعها كل من نائب مدير شرطة منطقة حائل اللواء فهد بن عامر الغنام وعبدالله بن حمود الرضيمان .

حضر توقيع الاتفاقية والاحتفال معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل البراهيم وأمين منطقة حائل المهندس إبراهيم أبو راس وعدد من المسئولين.

// انتهى //

23:16ت م

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حائل 14 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، بالتضحيات التي قدمها شهداء الواجب في كافة القطاعات العسكرية والأمنية، مؤكدًا أن الوطن يبني آماله على الله سبحانه وتعالى ثم على حماة حدوده، وشجاعة وإخلاص رجال أمنه في مناطق المملكة كافة.وقال سموه: إن ماسجله هؤلاء الأبطال من بطولة وفداء في ميادين العز والشرف يضاعف مسئولية الجميع نحو الإسهام في تكريم أسرهم، مؤكدًا اهتمام ورعاية القيادة الحكيمة بذويهم.وأشاد الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بمبادرة مجموعة الرضيمان بمنح أسر شهداء الواجب خصمًا خاصًا تقديرًا وعرفانًا بتضحيات شهداء الواجب في القطاعات العسكرية والأمنية كافة.جاء ذلك عقب رعاية سمو نائب أمير منطقة حائل حفل توقيع اتفاقية بين منسوبي الأمن العام بالمنطقة ومجموعة الرضيمان التجارية، التي وقعها كل من نائب مدير شرطة منطقة حائل اللواء فهد بن عامر الغنام وعبدالله بن حمود الرضيمان .حضر توقيع الاتفاقية والاحتفال معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل البراهيم وأمين منطقة حائل المهندس إبراهيم أبو راس وعدد من المسئولين.// انتهى //23:16ت م0351

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