شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جدة يتوج الفائزين بجائزة الإبداع والان نبدء بالتفاصيل

توّج صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، مساء أمس، الفائزين والفائزات بجائزة جدة للإبداع في نسختها الثانية ضمن ملتقى مكة الثقافي الثالث الذي يقام تحت شعار " كيف نكون قدوة".

واطلع سموه على نتائج التحكيم النهائية واعتمد سموه النتيجة النهائية وأسماء الفائزين والفائزات بالجائزة بعد ما وصلت إليه لجان التحكيم واللجنة الإشرافية بعد تحكيمها من اللجنة العلمية والتنفيذية للجائزة.

ثم كرم سمو محافظ جدة اللجنة الإشرافية ولجان التحكيم والداعمين والرعاة والجهات الإعلامية الراعية للجائزة .

وقال صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز: "يسرنا أن نلتقي معاً في هذا المساء المبارك بمناسبة العام الثاني لجائزة جدة للإبداع لنستعرض معاً بكل فخر واعتزاز هذا النجاح القياسي لجائزةٍ نموذجية لم تمر بمرحلة الطفولة فقد وُلدت شابةً فتيّةً ناجحةً ومتطورة.

وأضاف سموه: "تمضي الحياة في رحلتها إلى ما شاء الله ويتواصل العطاء الإنساني على مَرّ العصور في مجالاتٍ كثيرة ويتحقق التطور الطبيعي في الصناعة والزراعة والبناء والتنمية وغيرها لكن شيئاً واحداً يصنع الفارق وسط كل هذا الزحام " إنه الإبداع".

ومضى سموه: "بالإبداع أيها الإخوة تقوم الحضارات وبالإبداع تتحقق الإنجازات وبالإبداع وحده تتواصل المبتكرات والمخترعات ومن خلال الإبداع تنطلق الأفكار الجديدة وفاءً للوطن وخدمةً للمجتمع وفي ذات الوقت تتعدد النظم والآليات والنظريات التي تختص بقياس مستوى الأداء والانتاجية إلا أن الإبداع الذاتي والشخصي يظل وحده أقوى العناصر تأثيراً وأسرعها إطلاقاً للطاقات الكامنة من الحيّز المحدود إلى آفاقٍ لا تعرف الحدود".

وقال سموه: "نسعد جميعاً في هذه المناسبة بتتويج وتهنئة المبدعين أصحاب المبادرات الفائزة فإننا في نفس الوقت نكرم كل الأفكار والمبادرات دون استثناء ففي عالم الإبداع الكل فائز كما نعبر عن سعادتنا بروح التنافس الإيجابي والمشاركة الواسعة من قطاعات عديدةٍ ومتنوعة بما يؤكد حرص الجميع على توظيف كل الطاقات لخدمة المجتمع كما يؤكد أيضاً المكانة المرموقة لجائزة جدة للإبداع التي تزداد رسوخاً عاماً بعد عام ومع التكريم ومع النجاح الذي تحققه جائزة جدة للإبداع".

بعد ذلك أعُلنت أسماء الفائزين في مجالات جائزة جدة للإبداع للعام ١٤٤٠ وجاءت كما يلي:

( مجال القدوة في الحج والعمرة ):

حصل على المركز الاول مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة عن مبادرة سفراء التوعية الصحية في الحج والعمرة ، وجاء في المركز الثاني المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية عن مبادرتهم " مؤشرات قياس الأداء وتقييم الأثر والاستدامة، وحققت المركز الثالث الادارة العامة للتعليم بجدة عن مبادرتهم " لبيك " لخدمة ضيوف الرحمن .

( مجال الابداع الحكومي ):

حصل على المركز الاول مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز عن مبادرة بوابة مرضى المستشفى الجامعي " شفاء "، وفي المركز الثاني جاءت الادارة العامة لتعليم جدة عن مبادرة مركز خدمة مستفيد تعليم جدة بمفهوم سعيد، وفي المركز الثالث حلت المؤسسة العامة لتحلية المياه عن مبادرة انشاء اضخم وحدة تحلية في العالم تعمل بتقنية التبخير متعدد التأثير .

( مجال الابداع الأمني ):

فاز بالمركز الاول الادارة العامة لمكافحة المخدرات عن مبادرة معا لغد مشرق، وفي المركز الثاني جاءت الدوريات الامنية بمحافظة جدة عن مبادرة الحزم والعزم، وحلت بالمركز الثالث الإدارة العامة للمرور بمحافظة جدة عن مبادرة قاموس الارشاد المروري .

(مجال الابداع المجتمعي المبادرات الربحية ):

فاز بالمركز الاول شركة تفاصيل الدولية عن مبادرة اعادة تعريف الثوب، وفي المركز الثاني جاءت شركة رازبري عن مبادرة التنبؤ المبكر باحتمالية فيضان الانفاق وادارتها عن بعد، وحقق المركز الثالث انهوميد عن مبادرة " طبيبك لبيتك "

( مجال الابداع المجتمعي المبادرات الغير الربحية ):

حصل على المركز الأول جمعية إطعام الخيرية بمبادرة جدة بلا هدر، و جاء بالمركز الثاني الادارة العامة للتعليم بجدة عن مبادرة تمهين، وحقق المركز الثالث الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز عن مبادرة مكتبة الملك فهد العامة بجدة.

( مجال المبادرات المجتمعية مبادرات الأفراد):

فازت بالمركز الأول فاطمة عثمان باوجيه عن مبادة القاموس الارشادي للرياضيات، وجاء بالمركز الثاني فريق طريق التغيير عن مبادرتهم " البحث طريق التغيير "، وحققت المركز الثالث معديه محمد العمري عن مبادرة " حملات سافينو التطوعية".