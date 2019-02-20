شكرا لقرائتكم المنجد: الهند عازمة على تقديم جميع التسهيلات اللازمة للمستثمرين السعوديين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي المهندس كامل المنجد، أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظه الله- إلى جمهورية الهند، تأتي في إطار العلاقات التاريخية واستمرارًا للتعاون المشترك بينهما، بما ينعكس إيجابًا على البلدين والشعبين الصديقين.

وأشاد المهندس المنجد في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، بما تشهده العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند من تنامي في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية، موضحًا أن زيارة سمو ولي العهد تعد مؤشرًا إيجابيًّا، وستتيح باستثمارات الشركات السعودية في الهند، وستسهم في دخول الشركات السعودية التي تنوي أيضًا الاستثمار في عدد من القطاعات.

وأشار إلى أن الهند عازمة على تقديم جميع التسهيلات اللازمة للمستثمرين السعوديين، معربًا عن أمله في أن تقود الزيارة العلاقات بين الرياض ونيودلهي إلى آفاق جديدة من التعاون.



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