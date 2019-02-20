شكرا لقرائتكم أمير الرياض في ختام جائزة الملك سلمان للقرآن: المملكة لا تخشى أحدًا الا الله وقوتها بكتاب الله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، مساء أمس الثلاثاء، الحفل الختامي للمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتلاوة القرآن الكريم وحفظه وتجويده للبنين والبنات، في دورتها الـ21، وذلك في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض.

وقال أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي بهذه المناسبة: “شرف لي أن أحضر هذه المسابقة القرآنية العظيمة نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولدينا القناعة جميعًا التي ورثناها من آبائنا وأجدادنا بأن هذه البلاد لا تقوم إلا بالقرآن، وستكون قوية بالقرآن، وتواصل مسيرتها بالقرآن، لا تخشى أحدًا إلا الله عز وجل، وأتمنى للجميع التوفيق ولوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد التوفيق ومواصلة المسيرة إلى المستوى الذي ننشده جميعًا وللوزير ولزملائه الكرام في الوزارة والقائمين على هذه المسابقة الشكر والتقدير أن يواصلوا مسيرتهم في المستوى اللائق”.

وأكد الأمير فيصل بن بندر أنه لا يمكن لأحد أن ينخرط في مجال القرآن إلا يحفظه رب العالمين مما يحيط بهم من شرور؛ وهم أيضًا يقومون بهذا الدور لحفظ هؤلاء الشباب في مسيرتهم، وسيكون عملهم إن شاء الله مقدرًا عند رب العزة والجلال وعند كل إنسان مسلم يحترم القرآن ويفضل القرآن ويدعم القرآن.

وأشاد الأمير فيصل بن بندر بأبناء المرابطين في الحد الجنوبي والاهتمام بهم في هذه الوزارة، وقال: فكرة رائعة جدًّا إبرازهم في هذا المساء ويقدر للوزير هذا الدور الكبير الذي قام به.

وأضاف أمير منطقة الرياض في ختام تصريحه: نحن قدوتنا الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونسير على خطاه، والجميع يجب أن يقفون وراءه ويسيرون ويتمثلون هذه الخطى الشريفة المؤكدة لمنهج البلاد على منهج الدين الحنيف.

وكان الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة قد بدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى الأمين العام لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية الشيخ سلمان بن عبدالعزيز الفهيد، كلمة عبر فيها عن سعادته بتشريف الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض لهذا الحفل المبارك الذي يكرم فيه هذا الشباب الواعد، أمل الأمة والوطن، ومستقبلها المشرق، داعيًا الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ويجزل لهم الأجر والمثوبة على اهتمامهم ودعمهم لهذه المسابقة.

وقال: نحتفل هذه الليلة باختتام الدورة الحادية والعشرين لجائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتلاوة القرآن الكريم وحفظه وتجويده، حيث أمضينا 6 أشهر في تصفياتٍ على مستوى مناطق ومحافظات المملكة، وتأهل المتميزون منهم للتصفيات النهائية، وها نحن اليوم نعلن النتائج ونقطف الثمار لتبدأ بعدها مرحلة تمثيل المملكة في المسابقات العالمية، منوهًا باستحداث فرع خاص في المسابقة لأبناء المرابطين على الحد الجنوبي؛ تقديرًا لمكانتهم العالية التي يحظون بها في هذه البلاد المباركة.

وأعرب الشيخ سلمان الفهيد في ختام كلمته، عن شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض لحضوره وتكريمه لأبنائه حفظة كتاب الله، كما قدم شكره لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على تذليل المصاعب، وتقديم الدعم والتوجيه، والعناية بالمتسابقين والمتسابقات.



مختارات هل تنهي دبلوماسية الأمير محمد بن سلمان صراع الـ 70 عاماً؟



حنان شوقي تفتح النار على خالد يوسف: ملعون أبو الفن بهذه الطريقة مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.