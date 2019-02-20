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شكرا لقرائتكم القبض على مسن شهير تحرش بممرضة سعودية في أحد المستشفيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
ترددت أنباء عن إلقاء الجهات الأمنية القبض على شخص مسن تحرش بممرضة سعودية في أحد المستشفيات.
وأظهر مقطع فيديو مُسنًّا معروفًا في مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتصرف مع إحدى منسوبات المستشفى بطريقة غير لائقة.
وبحسب متداولي المقطع، طلبت ممرضتان التصوير مع المسن؛ نظرًا لشهرته في مواقع التواصل، وبعد التقاط الصورة قام بحركة غير أخلاقية.
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