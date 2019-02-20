استعلام عن عامل وافد برقم الجواز من خلال موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية

خدمة استعلام عن عامل وافد برقم الجواز التي أتاحتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية علي موقعها الرسمي علي شبكة الأنترنت، حيث يمكن لكافة المواطنين من أصحاب الشركات والكفلاء الاستعلام عن عن العامل الوافد، عن طريق استخدام رقم الإقامة أو رقم الحدود أو رقم الجواز الخاص بهم، لكي يتطلع علي صاحب العمل علي بياناتهم الخاصة بهم، وكما نعلم جميعا بان المملكة العربية السعودية تتميز بوجود فرص عمل متنوعة في مختلف المجالات، فهنا يقوم المسئولون عن التوظيف بأجراء البحث عن افضل العمالة الوافدة من كافة دول العربية من جميع الجنسيات من اجل اختيار أكفأ العاملين الوافدين من حيث الخبرة العملية والتعليمية أيضا.

استعلام عن عامل وافد برقم الجواز

سوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن موظف وافد بشكل سهل وميسر حتي يتمكن المسئولون عن التوظيف بالشركات القطاع الخاص باختيار العمالة الجديدة بكل احترافية وبدون تعب في اختيار ألأكفى، حيث سهلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إمكانية البحث عنهم عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بهم حيث يمكن معرفة معلومات عن العامل الوافد عن طريق الدخول علي رابط الخدمة الموضح لحضراتكم بعالية.

موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية

استعلام عن عامل وافد برقم الجواز

أوضحت البوابة الإلكترونية الرسمية لوزارة العمل بانه يلزم التواصل مع صاحب العمل الحالي من اجل الاستعلام عن الطلبات المرسلة أليه من قبل العامل الوافد، وذلك من اجل أن يقوم بالبحث برقم أقامة العامة لإيحاد الطلب الخاص بك من اجل أن يقوم بالموافقة عليه بشكل إلكتروني.