شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم جدة» يُدشّن اللقاء الأول لمسؤولي نظام «نور» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)

دشَّن المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي، صباح اليوم (الثلاثاء)، اللقاء الأول لمسؤولي ومسؤولات نظام «نور» في الإدارات التعليمية بالمملكة، والذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم في جدة على مدى يومين في فندق جدة سوفتيل بمشاركة ٤٧ إدارة تعليمية.

وأكد الثقفي عقب تدشينه القاء، أن برنامج «نور» مهم جداً للربط بين أجهزة الوزارة والمجتمع والطلاب، مبينا أن اللقاء يحمل أهمية كبرى لبحث التحديات، حيث ينتظر الميدان ويعول على هذا اللقاء الكثير، لاسيما فيما يتعلق بعقد شراكات مع الجهات التقنية لتطويره، راجياً أن يحقق اللقاء أهدافه.

من جانبه، استعرض المشرف العام على الخدمات الإلكترونية بوزارة التعليم الدكتور عبدالله البهدل، مراحل تطوير الأنظمة الإلكترونية من قِبل وزارة التعليم ومنها نظام «نور»، الذي يشتمل على ٤٠ خدمة ويعمل عليه أكثر من ٥٠٠ ألف معلم ومعلمة، بالإضافة لبقية المستفيدين من النظام من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، مشيراً في كلمته إلى أن اللقاء يهدف للخروج بالعديد من التوصيات التي ترتقي بنظام «نور».

بعد ذلك، تابع الحضور عرضاً مرئياً عن مشروع نور وآلية العمل فيه، والمستفيدين والمستفيدات منه في الميدان وخارجه، ليتحدث بعد ذلك مدير عام نظام «نور» بوزارة التعليم محمد الشهري، موضحاً أهداف اللقاء التي تنوعت ما بين تبادل الخبرات وشرح المستجدات في الخدمات الإلكترونية بالنظام، واستخداماتها وتحديثاتها، وتفعيل الجانب الإيجابي، وكذلك مناقشة الصلاحيات ونقلها إلى الإدارات التعليمية، وتسليط الضوء على آلية عمل فريق نظام «نور» وفق الهيكل الجديد.

واستُهلت جلسات اللقاء في يومه الأول بمحور نظام المقررات السنوي، والذي تم من خلاله مناقشة دور نظام «نور» في المقررات الدراسية، وجدول التسجيل وشؤون الاختبارات في المقررات، بالإضافة إلى المعادلات في نظام المقررات، كما تمت الإجابة على أهم الاستفسارات حول هذا المحور.

وفي الجلسة الثانية، تصدرت الصحة المدرسية أعمال الجلسة، حيث تمت مناقشة كيفية هيكلة نظام الشؤون الصحية المدرسية في نظام «نور»، وكذلك الخدمات والإجراءات في حسابات الشؤون الصحية المدرسية، وطريقة بناء استمارات البيئة المدرسية والبرامج والفعاليات ونشرها، بالإضافة إلى كيفية تفعيل بطاقات الزيارات الإشرافية، فيما شهدت الجلسة الثالثة تسليط الضوء على الدعم الفني لنظام «نور» وآلية العمل فيه.

وتُستكمل جلسات اللقاء يوم غدٍ (الأربعاء)، بعدد من أوراق العمل حول دور نظام «نور» في كل من الإشراف التربوي ورياض الأطفال، بالإضافة لآلية نظام الغياب والمختبرات المدرسية في نظام «نور».