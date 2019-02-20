، "الأرصاد" تنبه المدينة والشرقية: رياح وأتربة مثارة وشبه انعدام للرؤية ،

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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهًا متقدمًا لمنطقة المدينة المنورة وتنبيهًا للمنطقة الشرقية، حول حالة الطقس المتوقعة بالمنطقة خلال الساعات القادمة.
وفي التفاصيل، ذكرت "الأرصاد" أن منطقة المدينة المنورة تشهد نشاطًا في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة آبار الماضي والمدينة المنورة والحناكية وخيبر ومهد الذهب واليتمة وبدر وينبع والرايس والطريق الواصل إلى مكة المكرمة الأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة 03.00 في صباح الأربعاء وتستمر حتى الساعة 18.00 من مساء الأربعاء.
ونبهت الهيئة المنطقة الشرقية بأنها تشهد نشاطًا في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الخفجي والجبيل والنعيرية وحفر الباطن والقيصومة والدمام والظهران والخبر والأحساء والطريق الواصل إلى الرياض والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة 05.00 في صباح الأربعاء وتستمر حتى الساعة 17.00 من مساء الأربعاء.
"الأرصاد" تنبه المدينة والشرقية: رياح وأتربة مثارة وشبه انعدام للرؤيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-20
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهًا متقدمًا لمنطقة المدينة المنورة وتنبيهًا للمنطقة الشرقية، حول حالة الطقس المتوقعة بالمنطقة خلال الساعات القادمة.
وفي التفاصيل، ذكرت "الأرصاد" أن منطقة المدينة المنورة تشهد نشاطًا في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة آبار الماضي والمدينة المنورة والحناكية وخيبر ومهد الذهب واليتمة وبدر وينبع والرايس والطريق الواصل إلى مكة المكرمة الأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة 03.00 في صباح الأربعاء وتستمر حتى الساعة 18.00 من مساء الأربعاء.
ونبهت الهيئة المنطقة الشرقية بأنها تشهد نشاطًا في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الخفجي والجبيل والنعيرية وحفر الباطن والقيصومة والدمام والظهران والخبر والأحساء والطريق الواصل إلى الرياض والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة 05.00 في صباح الأربعاء وتستمر حتى الساعة 17.00 من مساء الأربعاء.
20 فبراير 2019 - 15 جمادى الآخر 1440
01:01 AM
تشمل أغلب المحافظات بالمنطقتين.. وتستمر الحالات حتى مساء الأربعاء
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهًا متقدمًا لمنطقة المدينة المنورة وتنبيهًا للمنطقة الشرقية، حول حالة الطقس المتوقعة بالمنطقة خلال الساعات القادمة.
وفي التفاصيل، ذكرت "الأرصاد" أن منطقة المدينة المنورة تشهد نشاطًا في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة آبار الماضي والمدينة المنورة والحناكية وخيبر ومهد الذهب واليتمة وبدر وينبع والرايس والطريق الواصل إلى مكة المكرمة الأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة 03.00 في صباح الأربعاء وتستمر حتى الساعة 18.00 من مساء الأربعاء.
ونبهت الهيئة المنطقة الشرقية بأنها تشهد نشاطًا في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الخفجي والجبيل والنعيرية وحفر الباطن والقيصومة والدمام والظهران والخبر والأحساء والطريق الواصل إلى الرياض والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة 05.00 في صباح الأربعاء وتستمر حتى الساعة 17.00 من مساء الأربعاء.
، "الأرصاد" تنبه المدينة والشرقية: رياح وأتربة مثارة وشبه انعدام للرؤية ،
المصدر : الخليج 365
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