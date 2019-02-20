، "الأرصاد" تنبِّه 6 مناطق: تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل الطرق السريعة والأماكن المفتوحة.. وتستمر حتى صباح الأربعاء

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة بالمنطقة خلال الساعات القادمة بمناطق الحدود الشمالية والقصيم والجوف وحائل والشرقية وعسير.

وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة أن الحدود الشمالية تشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل الحالة طريف والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ00.00 في منتصف ليل الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ09.00 من صباح الأربعاء.

ونبهت منطقة القصيم بأنها تشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة في المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتشمل بريدة وعنيزة والرس والبكيرية والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ00.00 في منتصف ليل الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ09.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة حائل أيضًا تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة في المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتشمل حائل وتربة والشقيق والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ00.00 في منتصف ليل الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ09.00 من صباح الأربعاء.

ونبَّهت الأرصاد منطقة الجوف بأنها تشهد حالة مماثلة من تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة في المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتشمل القريات وسكاكا وطبرجل والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ01.00 صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ09.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد المنطقة الشرقية تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة في المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتشمل حفر الباطن والقيصومة والخفجي والدمام والظهران والجبيل والأحساء والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ01.00 صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ09.00 من صباح الأربعاء.

ونبَّهت "الأرصاد" أيضًا منطقة عسير بأنها تشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل أبها وخميس مشيط والنماص ومحايل وظهران الجنوب وسراة عبيدة والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ01.00 صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ09.00 من صباح الأربعاء.