، ضبط 8 مركبات محملة بمواد فاسدة وأعشاب وقطع غيار مجهولة المصدر ،

محمد بن مسعود - الدمام - أطاح بها أفراد الضبط الأمني بمركز جمعور على طريق بيشة- رنية

أطاح أفراد الضبط الأمني بجمعور على طريق بيشة- رنية بثماني مركبات محملة بمواد غذائية منتهية الصلاحية وفاسدة، وأدوات تجميل مجهولة المصدر، وخلطات وأعشاب غير صالحة للاستهلاك، ومواد ممنوعة من هيئة الغذاء والدواء، وقطع غيار مجهولة.

حيث أشارت مصادر "الخليج 365" إلى أن أفراد الضبط الأمني بمركز جمعور التابع لشرطة النقيع، تمكنوا خلال يوم كامل من ضبط الكميات المشار إليها في ثماني سيارات.



وأضافت المصادر أن الجهات الأمنية بمركز جمعور سلمت المضبوطات لبلدية النقيع بشمال بيشة لإكمال الإجراءات المناسبة.

