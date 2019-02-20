، تصادم بين مركبة وحافلة يصرع شخصًا ويُصيب 11 على طريق الزيمة الجموم ،

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باشرت الجهات الأمنية وفرق الهلال الأحمر بمحافظة الجموم، حادث تصادم بين مركبتين؛ الأولى من نوع هايلكس، والثانية حافلة، نتج عنه مصرع شخص و11 إصابة على طريق الزيمة الجموم.
تفصيلاً؛ تلقى مركز العمليات 911 بمنطقة مكة المكرمة بوقوع حادث على طريق غير المسلمين بين الزيمة والجموم، وهو عبارة عن تصادم بين مركبتين الأولى هايلكس بداخلها شخص محتجز ومتوفى من الجنسية الباكستانية، والمركبة الثانية حافلة وبداخل الباص 14 راكبًا ونتج عنه مصرع سائق المركبة الأولى و11 إصابة من الباص تقل ثلاثة سعوديين وثماني إصابات لمقيمين.
ومن جانب آخر، فتح مرور محافظة الجموم تحقيقًا لمعرفة أسباب الحادث وإكمال اللازم بحكم الاختصاص.
تصادم بين مركبة وحافلة يصرع شخصًا ويُصيب 11 على طريق الزيمة الجمومهادي العصيمي الخليج 365 2019-02-20
باشرت الجهات الأمنية وفرق الهلال الأحمر بمحافظة الجموم، حادث تصادم بين مركبتين؛ الأولى من نوع هايلكس، والثانية حافلة، نتج عنه مصرع شخص و11 إصابة على طريق الزيمة الجموم.
تفصيلاً؛ تلقى مركز العمليات 911 بمنطقة مكة المكرمة بوقوع حادث على طريق غير المسلمين بين الزيمة والجموم، وهو عبارة عن تصادم بين مركبتين الأولى هايلكس بداخلها شخص محتجز ومتوفى من الجنسية الباكستانية، والمركبة الثانية حافلة وبداخل الباص 14 راكبًا ونتج عنه مصرع سائق المركبة الأولى و11 إصابة من الباص تقل ثلاثة سعوديين وثماني إصابات لمقيمين.
ومن جانب آخر، فتح مرور محافظة الجموم تحقيقًا لمعرفة أسباب الحادث وإكمال اللازم بحكم الاختصاص.
20 فبراير 2019 - 15 جمادى الآخر 1440
12:32 AM
مرور المحافظة فتح تحقيقًا لمعرفة أسباب الحادث وإكمال اللازم بحكم الاختصاص
باشرت الجهات الأمنية وفرق الهلال الأحمر بمحافظة الجموم، حادث تصادم بين مركبتين؛ الأولى من نوع هايلكس، والثانية حافلة، نتج عنه مصرع شخص و11 إصابة على طريق الزيمة الجموم.
تفصيلاً؛ تلقى مركز العمليات 911 بمنطقة مكة المكرمة بوقوع حادث على طريق غير المسلمين بين الزيمة والجموم، وهو عبارة عن تصادم بين مركبتين الأولى هايلكس بداخلها شخص محتجز ومتوفى من الجنسية الباكستانية، والمركبة الثانية حافلة وبداخل الباص 14 راكبًا ونتج عنه مصرع سائق المركبة الأولى و11 إصابة من الباص تقل ثلاثة سعوديين وثماني إصابات لمقيمين.
ومن جانب آخر، فتح مرور محافظة الجموم تحقيقًا لمعرفة أسباب الحادث وإكمال اللازم بحكم الاختصاص.
، تصادم بين مركبة وحافلة يصرع شخصًا ويُصيب 11 على طريق الزيمة الجموم ،
المصدر : الخليج 365
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