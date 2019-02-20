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هوت بيارة صرف صحي بموظف، يعمل في شركة كهرباء جازان، وذلك أثناء أداء عمله في قراءة أحد العدادات القريبة منها.
وتفصيلاً، تعرَّض موظف أثناء قيامه بمهام عمله الاعتيادية في قراءة العدادات بقرية الشواجرة التابعة لمكتب جازان أمس الثلاثاء لحادث سقوط في بيارة صرف صحي بشكل مفاجئ؛ وتم إخراجه ومساعدته من قِبل عدد من الأشخاص، كانوا قريبين من الموقع، ونقلوه إلى المستشفى.
وأُصيب الموظف بكدمات متفرقة في الجسم نتيجة للسقوط.. وقال عدد من زملائه إنه غادر المستشفى بعد منحه العلاج اللازم، والاطمئنان على حالته.
جازان.. بيارة صرف تهوي بموظف بشركة الكهرباء أثناء قراءة عدادقاسم الخبراني الخليج 365 2019-02-20
هوت بيارة صرف صحي بموظف، يعمل في شركة كهرباء جازان، وذلك أثناء أداء عمله في قراءة أحد العدادات القريبة منها.
وتفصيلاً، تعرَّض موظف أثناء قيامه بمهام عمله الاعتيادية في قراءة العدادات بقرية الشواجرة التابعة لمكتب جازان أمس الثلاثاء لحادث سقوط في بيارة صرف صحي بشكل مفاجئ؛ وتم إخراجه ومساعدته من قِبل عدد من الأشخاص، كانوا قريبين من الموقع، ونقلوه إلى المستشفى.
وأُصيب الموظف بكدمات متفرقة في الجسم نتيجة للسقوط.. وقال عدد من زملائه إنه غادر المستشفى بعد منحه العلاج اللازم، والاطمئنان على حالته.
20 فبراير 2019 - 15 جمادى الآخر 1440
12:30 AM
أُصيب بكدمات متفرقة في جسمه.. ونقله مواطنون إلى المستشفى
هوت بيارة صرف صحي بموظف، يعمل في شركة كهرباء جازان، وذلك أثناء أداء عمله في قراءة أحد العدادات القريبة منها.
وتفصيلاً، تعرَّض موظف أثناء قيامه بمهام عمله الاعتيادية في قراءة العدادات بقرية الشواجرة التابعة لمكتب جازان أمس الثلاثاء لحادث سقوط في بيارة صرف صحي بشكل مفاجئ؛ وتم إخراجه ومساعدته من قِبل عدد من الأشخاص، كانوا قريبين من الموقع، ونقلوه إلى المستشفى.
وأُصيب الموظف بكدمات متفرقة في الجسم نتيجة للسقوط.. وقال عدد من زملائه إنه غادر المستشفى بعد منحه العلاج اللازم، والاطمئنان على حالته.
، جازان.. بيارة صرف تهوي بموظف بشركة الكهرباء أثناء قراءة عداد ،
المصدر : الخليج 365
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