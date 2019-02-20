، بالصور.. الكشف عن طراز  أستون مارتن DBS سوبرليجيرا  2019 الجديدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تتسارع من 0-62 ميل في الساعة في غضون 3.4 ثانية فقط

كشفت شركة "أستون مارتن" لأول مرة عن طراز أستون مارتن DBS Superleggera 2019 ، حيث قامت المهندسة أسيل الحمد عضو الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بإطلاق العنان لمحرك السيارة وتقديمها للحضور الكبير.

وتفصيلاً، جاء ذلك بحضور الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ونائب رئيس العمليات الخاصة أستون مارتن ديفيد كينغ، ورئيس شركة أستون مارتن لاغوندا الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا السيد دان بالمر.

ويمتاز الطراز بهيكله المكسو بألواح ألياف الكربون المصممة بعناية، ليتألق بتصميم يفيض بالقوة والتفرّد، وتمزج العلامة المرموقة أفخم إطلالة لسيارة عصرية التصميم لتتناغم تمامًا مع الأداء الملحمي لمحرك أستون مارتن V12 بسعة 5.2 ليتر والمزود بتوربو مزدوج، والذي تم ضبطه بدقة لإنتاج قوة وعزم دوران هائل لتحقيق استجابة مذهلة وأداء متفوق مع انتقال التروس.

وبوصفها سيارة Super GT الأبرز للشركة البريطانية الرائدة، تحلّ DBS سوبرليجيرا محل سيارة Vanquish Sالمرموقة؛ مما يمثل إنجازًا مهمًا لم يخل تحقيقه من الصعوبات والتحديات. وتمتاز DBS سوبرليجيرا بقوة 725 حصانًا، وعزم دوران 900 نيوتن متر، وتبلغ سرعتها القصوى 211 ميلاً في الساعة، وتتسارع من 0-62 ميل في الساعة في غضون 3.4 ثانية فقط، ولا تحتاج إلا إلى 6.4 ثانية للتسارع من 0-100 ميل في الساعة؛ ما يضمن قدرتها على تقديم تجربة قيادة لا تُنسى، وتسارعًا رائدًا في فئته حيث يتم تحقيق السرعة 50-100 ميل في الساعة بالاعتماد على الترس الرابع في غضون 4.2 ثانية.

وفي تعليقه بهذه المناسبة قال "دان بالمر": يعد السوق السعودي من أهم أسواق أستون مارتن ولاسيما الطرازات الجديدة التي أطلقناها ومع السماح للمرأة بالقيادة كلها عوامل ستساعد على تطوير مبيعاتنا، ومع إطلاق طراز DBS الذي يشكل الطراز الثالث من سلسلة 7 طرازات سيتم إطلاقها نهاية هذا العام .

وبعد الكشف عن السيارة قال علي رضا: "تتخطى سيارة DBS سوبرليجيرا حدود الاحتفال بعودة أحد الأسماء البارزة لعلامة أستون مارتن، حيث تشير عودته إلى تصدر الأسماء المنتجة لسيارات Super GT. وبروعة تتخطى المقاييس، وتتألق DBS سوبرليجيرا بخواص لافتة وديناميكيات تم ضبطها بعناية لتحقيق مشاركة العملاء الراغبين بامتلاك سيارة تزهو بلمسات تصميمية وهندسية متميزة القوة، مما يجعلها علامة فارقة لشركة أستون مارتن".

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