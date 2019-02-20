، #حكايا_سعودية_في_الهند .. مؤسس المسرح الحديث في "الهند" تكشف عنه "الخارجية" ،

محمد بن مسعود - الدمام - هذا ما قاله جواهر لال نهرو أول رئيس وزراء للهند عن الملك المؤسس

في تفاعل مع زيارة سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لجمهورية الهند، التي بدأها سموه أمس، نشرت وزارة الخارجية السعودية قصصًا ضمن هاشتاق #حكايا_سعودية_في_الهند، وكشفت في إحداها عن قصة جديرة بالسرد لسعودي، سجَّل اسمه بوصفه مؤسس المسرح الحديث في الجمهورية الهندية؛ ليصنع بذلك مجدًا فنيًّا.

ونشرت وزارة الخارجية عبر حسابها في "تويتر" قصة عن "إبراهيم القاضي" الذي وُلد عام 1925، ودرس وعاش في الهند، وتخصص في مجال الدراما والمسرح، وهو مخرج وممثل ورسام ومصور فوتوغرافي، ونشرت عنه الخارجية أنه ألَّف وأخرج أكثر من 50 مسرحية، وحصل على أكثر من 15 جائزة محلية ودولية تقديرًا لفنه، ويعتبر المؤسس الحقيقي للمسرح الهندي بشكله الأكاديمي المتطور، وفقًا لما نشرته الخارجية.

كما نشرت الخارجية ما قاله جواهر لال نهرو أول رئيس وزراء للهند عن الملك الغفور له -بإذن الله- عبدالعزيز بن عبدالرحمن. وجاء في فحوى الرسالة: "كرس كل جهوده لبناء بلاده على أسس عصرية حديثة، وأثبت أنه رجل سياسي قدير بعيد النظر، وكان أول عمل ناجح قام به هو إقرار الأمن داخل البلاد".

ويأتي هذا التفاعل من حساب وزارة الخارجية عبر منصة تويتر تفعيلاً لدوره خلال زيارة سمو ولي العهد لجمهورية الهند. فيما شاركت الكثير من الحسابات بالنهج ذاته عبر الهاشتاقات التي تتابع الزيارة لجمهورية الهند، ومنها حساب وزارة الإعلام.