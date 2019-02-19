السعودية اليوم / "مجتمعات التعلّم المهنية" دورة تدريبية بتعليم صبيا



صبيا 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واس

نظمت إدارة التعليم بمحافظة صبيا اليوم، دورة تدريبية بعنوان "مجتمعات التعلّم المهنية "، وذلك بمركز التدريب بالمحافظة.

وتناولت الدورة التي نفذها المدرب محمد بن علي الحامظي، واستهدفت عددًا من المعلمين، التعريف بمفهوم المجتمعات المهنية, ومكونات المجتمع المهني المتمثلة في التركيز على التعلّم, والتوجه نحو العمل لتحويل الطموحات إلى فعل، والرؤى إلى واقع ملموس, وكيفية معرفة مقدار المعارف والمهارات الأساسية التي تعلمها الطالب, وسبل مواجهة صعوبات التعلّم، وذلك بهدف تنمية اتجاهات المشاركين ومعارفهم ومهارتهم حول المجتمعات المهنية التعليمية.

واستعرضت الدورة عدة تجارب في مقررات اللغة العربية للصفوف الأولية، والإرشاد الطلابي في التطبيق، واختيار الأهداف الذكية، وخطة التدخل السريع وتحديد الإجراءات العلاجية والإجرائية.

// انتهى //

23:43ت م

0357



صبيا 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسنظمت إدارة التعليم بمحافظة صبيا اليوم، دورة تدريبية بعنوان "مجتمعات التعلّم المهنية "، وذلك بمركز التدريب بالمحافظة.وتناولت الدورة التي نفذها المدرب محمد بن علي الحامظي، واستهدفت عددًا من المعلمين، التعريف بمفهوم المجتمعات المهنية, ومكونات المجتمع المهني المتمثلة في التركيز على التعلّم, والتوجه نحو العمل لتحويل الطموحات إلى فعل، والرؤى إلى واقع ملموس, وكيفية معرفة مقدار المعارف والمهارات الأساسية التي تعلمها الطالب, وسبل مواجهة صعوبات التعلّم، وذلك بهدف تنمية اتجاهات المشاركين ومعارفهم ومهارتهم حول المجتمعات المهنية التعليمية.واستعرضت الدورة عدة تجارب في مقررات اللغة العربية للصفوف الأولية، والإرشاد الطلابي في التطبيق، واختيار الأهداف الذكية، وخطة التدخل السريع وتحديد الإجراءات العلاجية والإجرائية.// انتهى //23:43ت م0357

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