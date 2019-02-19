شكرا لقرائتكم خبر عن «مودي» يكسر البروتوكول لاستقبال ولي العهد والان نبدء بالتفاصيل
وجرت العادة على ألا يستقبل رئيس الوزراء شخصية أجنبية في المطار، ولكن يرسل مسؤولا أو وزير دولة لذلك.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية رافيش كومار على "تويتر": "فصل جديد في العلاقات الثنائية"، مشيدا "بكسر البروتوكول" من جانب "مودي"، ونشر صورة للزعيمين وهما يتصافحان بحرارة قرب سلم طائرة الأمير.
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