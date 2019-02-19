شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب المملكة بـ«التعاون الإسلامي» يستقبل المبعوث اليوناني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) استقبل مندوب المملكة العربية استقبل مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي السفير الدكتور زهير بن محمد الأدريسي، اليوم (الثلاثاء) في مكتبه بمقر المندوبية الدائمة بجدة، المبعوث الخاص لجمهورية اليونان لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور افجينيوس كالبيريس. وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإسلامية ذات الاهتمام المشترك.



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