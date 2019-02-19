«أمين اعتدال»: جولة ولي العهد الآسيوية تعكس نهج السعودية نحو توسيع قاعدة التحالفات

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جدة - خالد شويل - جمال الدوبحي (كوالالمبور) نوه أمين عام المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف «اعتدال» الدكتور ناصر البقمي، بجولة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير نوه أمين عام المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف «اعتدال» الدكتور ناصر البقمي، بجولة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان الخارجية، التي يزور خلالها 3 دول في شرق آسيا (باكستان، والهند، والصين)، حيث بدأها ولي العهد بزيارة العاصمة الباكستانية إسلام آباد، ووصل اليوم (الثلاثاء)، إلى نيودلهي. وأكد الدكتور البقمي، أن ‏هذا التحرك السعودي ممثلاً بولي العهد الأمير محمد بن سلمان نحو العمق الاستراتيجي الآسيوي، يمثل النهج المتصاعد للسياسة السعودية نحو توسيع قاعدة التحالفات، وتفعيل المفاهيم الجديدة في عالم جديد يموج بالتغيرات والتحديات.



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