شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: غبار يعدم الرؤية في نجران والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نجران)أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الثلاثاء)، تنبيهاً متقدماً باستمرار النشاط في الرياح السطحية، مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، والأجزاء المجاورة.
وأوضحت الهيئة أن الحالة تبدأ في الساعة 9 مساء، وتستمر حتى 6 صباحا.
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