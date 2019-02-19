شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين السعودية والبحرين في الإنقاذ والسلامة المائية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبلت وكيلة رئيس الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، اليوم (الثلاثاء) في مكتبها بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، رئيس ومؤسس المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة المائية بمملكة البحرين الشقيقة الشيخة نائلة بنت حمد آل خليفة والوفد المرافق لها.

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية مدير العلاقات الدولية باللجنة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز، وممثلي الاتحادات الرياضية السعودية للسباحة والغوص وكرة الماء ولهيئة الهلال الأحمر السعودي، مناقشة سبل التعاون المشترك بين المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة المائية بمملكة البحرين والاتحادات الرياضية السعودية المعنية برياضات الماء، لتعزيز مبادئ وعلوم السلامة والإنقاذ في الألعاب المائية لضمان سلامة جميع مزاولي هذه الألعاب في مختلف المنافسات والمسابقات.

وقدمت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان شكرها وتقديرها لرئيس ومؤسس المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة المائية بمملكة البحرين الشقيقة على هذه الخطوة الفعالة للتعاون بين رياضة البلدين الشقيقين في السلامة المائية لألعاب الماء.