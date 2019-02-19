الحج تلغي لاصق التأشيرات من 6 دول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي طالب - جدة أعلنت وزارة الحج والعمرة عن تطبيق إلغاء لاصق تأشيرات الحج والعمرة لهذا العام من ست دول. وعلمت «مكة» أن هذا الإجراء يأتي بعد نجاح تطبيق التجربة لبعض الدول العام الماضي. وأكدت الوزارة أنها ستجري زيارات لهذه الدول خلال الأشهر المقبلة للوقوف على آلية التنفيذ، وتحديث صفحة الاستعلام عن تأشيرات الحج والعمرة الصادرة من ممثليات المملكة في الدول من خلال رابط الكتروني. الدول الـ 6: باكستان

الأردن

المغرب

الجزائر

كينيا

فرنسا



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