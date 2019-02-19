محمد بن مسعود - الدمام - تأكيداً لانفراد "الخليج 365" اعتمدت وزارة الصحة قرار نقل جماعي ل١٣٢٤ موظف وموظفة ضمن حركة النقل الخارجي لمنسوبيها.

‏‫وكانت "الخليج 365" قد انفردت قبل ساعات بالإشارة الى قرب اعلان نتائج الحركة فيما كشفت المعلومات عن ان الوزارة تتجه لإعلان حركة الحاقية لمن لم تتحقق رغباتهم في وقت لاحق.

الموافقة على نقل 1324 موظف وموظفة في حركة النقل الخارجي لمنسوبي الصحة عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-02-19 اعتمدت وزارة الصحة قرار نقل جماعي ل١٣٢٤ موظف وموظفة ضمن حركة النقل الخارجي لمنسوبيها.

‏‫وكانت "الخليج 365" قد انفردت قبل ساعات بالإشارة الى قرب اعلان نتائج الحركة فيما كشفت المعلومات عن ان الوزارة تتجه لإعلان حركة الحاقية لمن لم تتحقق رغباتهم في وقت لاحق.

19 فبراير 2019 - 14 جمادى الآخر 1440 11:20 PM تأكيداً لانفراد "الخليج 365" تأكيداً لانفراد "الخليج 365" اعتمدت وزارة الصحة قرار نقل جماعي ل١٣٢٤ موظف وموظفة ضمن حركة النقل الخارجي لمنسوبيها.

‏‫وكانت "الخليج 365" قد انفردت قبل ساعات بالإشارة الى قرب اعلان نتائج الحركة فيما كشفت المعلومات عن ان الوزارة تتجه لإعلان حركة الحاقية لمن لم تتحقق رغباتهم في وقت لاحق.

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المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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