، نائب أمير مكة يقف على احتياجات المواطنين ويستمع لمطالبهم بالموية والخرمة ،

- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
زار نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، اليوم الثلاثاء، محافظتي الموية والخرمة، حيث التقى بأهالي المحافظتين واستمع إلى مطالبهم.
وتفصيلاً، بدأ نائب أمير مكة زيارته إلى محافظة الموية، والتقى بأبناء وذوي شهداء الواجب من المحافظة، كما شهد توقيع شراكات بين المحافظة وبلدية الموية بهدف تطوير قصر الملك عبدالعزيز التاريخي، وبين المحافظة ووزارة الزراعة والمياه والبيئة لإنشاء منتزهات برية في المنطقة المحيطة بالقصر، كما دشن المرحلة الثانية لمشروع تطوير بيئة العمل في محافظة الموية.
وتفقد الأمير بدر بن سلطان خلال جولته في محافظة الموية مشروع مقلع طمية، والذي يهدف إلى توفير البيئة الجيدة لزوار المقلع ورفع مستوى الخدمة المقدمة من خلال المبنى الرئيس (مكتب استقبال، مجلس للزوار، قاعة عرض، دورات مياه)، و5 مطلات على جوانب المقلع، وممر للمشاة بطول 800م وعرض 1.5م، ومصلى، ومواقف سيارات لعدد 24 سيارة و6 حافلات والبنى التحتية، كما قام خلال جولته بالمحافظة بزيارة المواطن علوش بن عقاب بن ربيعان في منزله.
وانتقل الأمير بدر بن سلطان إلى محطته الثانية في محافظة الخرمة، والتقى أبناء وذوي شهداء الواجب من المحافظة، كما شهد توقيع عدد من الاتفاقيات بين كل من مكتب تعليم محافظة الخرمة وإدارة الدفاع المدني، بهدف إنشاء غرفة عمليات مشتركة للتوعية بوسائل السلامة في المدارس، كما شهد توقيع اتفاقية بين مكتب التعليم بالمحافظة ومكتب الضمان الاجتماعي لتمكين مستفيدي الضمان من تشغيل المقاصف المدرسية.
وخلال جولته في محافظة الخرمة زار نائب أمير المنطقة كُلاً من مشاري بن ناصر بن مشاري، وفيصل بن مفرح الحميدي، وخالد بن عبدالله بن لؤي في منازلهم.
وانتقل نائب أمير مكة إلى محافظة الطائف، وفيها التقى أعضاء المجالس المحلية والبلدية لمحافظات الطائف ورنية وتربة والخرمة والمويه وميسان، وجرت مناقشة سبل دفعة عجل التنمية في المحافظات، كما استعرض سموه أبرز المشاريع التنموية التي تشهدها تلك المحافظات.
ويستكمل الأمير بدر بن سلطان جولاته يوم غدٍ الأربعاء بزيارة محافظات تربة ورنية وميسان.
نائب أمير مكة يقف على احتياجات المواطنين ويستمع لمطالبهم بالموية والخرمةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-19
زار نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، اليوم الثلاثاء، محافظتي الموية والخرمة، حيث التقى بأهالي المحافظتين واستمع إلى مطالبهم.
وتفصيلاً، بدأ نائب أمير مكة زيارته إلى محافظة الموية، والتقى بأبناء وذوي شهداء الواجب من المحافظة، كما شهد توقيع شراكات بين المحافظة وبلدية الموية بهدف تطوير قصر الملك عبدالعزيز التاريخي، وبين المحافظة ووزارة الزراعة والمياه والبيئة لإنشاء منتزهات برية في المنطقة المحيطة بالقصر، كما دشن المرحلة الثانية لمشروع تطوير بيئة العمل في محافظة الموية.
وتفقد الأمير بدر بن سلطان خلال جولته في محافظة الموية مشروع مقلع طمية، والذي يهدف إلى توفير البيئة الجيدة لزوار المقلع ورفع مستوى الخدمة المقدمة من خلال المبنى الرئيس (مكتب استقبال، مجلس للزوار، قاعة عرض، دورات مياه)، و5 مطلات على جوانب المقلع، وممر للمشاة بطول 800م وعرض 1.5م، ومصلى، ومواقف سيارات لعدد 24 سيارة و6 حافلات والبنى التحتية، كما قام خلال جولته بالمحافظة بزيارة المواطن علوش بن عقاب بن ربيعان في منزله.
وانتقل الأمير بدر بن سلطان إلى محطته الثانية في محافظة الخرمة، والتقى أبناء وذوي شهداء الواجب من المحافظة، كما شهد توقيع عدد من الاتفاقيات بين كل من مكتب تعليم محافظة الخرمة وإدارة الدفاع المدني، بهدف إنشاء غرفة عمليات مشتركة للتوعية بوسائل السلامة في المدارس، كما شهد توقيع اتفاقية بين مكتب التعليم بالمحافظة ومكتب الضمان الاجتماعي لتمكين مستفيدي الضمان من تشغيل المقاصف المدرسية.
وخلال جولته في محافظة الخرمة زار نائب أمير المنطقة كُلاً من مشاري بن ناصر بن مشاري، وفيصل بن مفرح الحميدي، وخالد بن عبدالله بن لؤي في منازلهم.
وانتقل نائب أمير مكة إلى محافظة الطائف، وفيها التقى أعضاء المجالس المحلية والبلدية لمحافظات الطائف ورنية وتربة والخرمة والمويه وميسان، وجرت مناقشة سبل دفعة عجل التنمية في المحافظات، كما استعرض سموه أبرز المشاريع التنموية التي تشهدها تلك المحافظات.
ويستكمل الأمير بدر بن سلطان جولاته يوم غدٍ الأربعاء بزيارة محافظات تربة ورنية وميسان.
19 فبراير 2019 - 14 جمادى الآخر 1440
10:54 PM
شهد توقيع عدد من الشراكات والاتفاقيات والتقى أبناء شهداء الواجب
زار نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، اليوم الثلاثاء، محافظتي الموية والخرمة، حيث التقى بأهالي المحافظتين واستمع إلى مطالبهم.
وتفصيلاً، بدأ نائب أمير مكة زيارته إلى محافظة الموية، والتقى بأبناء وذوي شهداء الواجب من المحافظة، كما شهد توقيع شراكات بين المحافظة وبلدية الموية بهدف تطوير قصر الملك عبدالعزيز التاريخي، وبين المحافظة ووزارة الزراعة والمياه والبيئة لإنشاء منتزهات برية في المنطقة المحيطة بالقصر، كما دشن المرحلة الثانية لمشروع تطوير بيئة العمل في محافظة الموية.
وتفقد الأمير بدر بن سلطان خلال جولته في محافظة الموية مشروع مقلع طمية، والذي يهدف إلى توفير البيئة الجيدة لزوار المقلع ورفع مستوى الخدمة المقدمة من خلال المبنى الرئيس (مكتب استقبال، مجلس للزوار، قاعة عرض، دورات مياه)، و5 مطلات على جوانب المقلع، وممر للمشاة بطول 800م وعرض 1.5م، ومصلى، ومواقف سيارات لعدد 24 سيارة و6 حافلات والبنى التحتية، كما قام خلال جولته بالمحافظة بزيارة المواطن علوش بن عقاب بن ربيعان في منزله.
وانتقل الأمير بدر بن سلطان إلى محطته الثانية في محافظة الخرمة، والتقى أبناء وذوي شهداء الواجب من المحافظة، كما شهد توقيع عدد من الاتفاقيات بين كل من مكتب تعليم محافظة الخرمة وإدارة الدفاع المدني، بهدف إنشاء غرفة عمليات مشتركة للتوعية بوسائل السلامة في المدارس، كما شهد توقيع اتفاقية بين مكتب التعليم بالمحافظة ومكتب الضمان الاجتماعي لتمكين مستفيدي الضمان من تشغيل المقاصف المدرسية.
وخلال جولته في محافظة الخرمة زار نائب أمير المنطقة كُلاً من مشاري بن ناصر بن مشاري، وفيصل بن مفرح الحميدي، وخالد بن عبدالله بن لؤي في منازلهم.
وانتقل نائب أمير مكة إلى محافظة الطائف، وفيها التقى أعضاء المجالس المحلية والبلدية لمحافظات الطائف ورنية وتربة والخرمة والمويه وميسان، وجرت مناقشة سبل دفعة عجل التنمية في المحافظات، كما استعرض سموه أبرز المشاريع التنموية التي تشهدها تلك المحافظات.
ويستكمل الأمير بدر بن سلطان جولاته يوم غدٍ الأربعاء بزيارة محافظات تربة ورنية وميسان.
، نائب أمير مكة يقف على احتياجات المواطنين ويستمع لمطالبهم بالموية والخرمة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر نائب أمير مكة يقف على احتياجات المواطنين ويستمع لمطالبهم بالموية والخرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.