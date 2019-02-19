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محمد بن مسعود - الدمام - خرج لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم في نزهة برية، يتقدمهم الأمير محمد بن فيصل رئيسالنادي، وزوران مدربالفريق، ولاعبو الفريق يتقدمهم محمد الشلهوب، وتهدف إدارة النادي لإخراج اللاعبينمن أجواء المعسكرات قبل المواجهة المرتقبة أمام الاتحاد الخميسالمقبل.
وكان الهلال قد أجرى مرانه صباح اليوم؛ والذي اشتمل على النواحي الفنية والتكتيكية.
وواصل الرباعي عبدالله عطيف ونواف العابد وسلمان الفرج وعمر عبدالرحمن، برامجهم المعدة لهم مسبقاً.
من جانب آخر تغادر بعثة الفريق إلى جدة مساء غد استعداداً لمواجهة الاتحاد.
بالصور .. "نزهة برية"تُجهز الهلال لمواجهة الاتحادصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-19
خرج لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم في نزهة برية، يتقدمهم الأمير محمد بن فيصل رئيسالنادي، وزوران مدربالفريق، ولاعبو الفريق يتقدمهم محمد الشلهوب، وتهدف إدارة النادي لإخراج اللاعبينمن أجواء المعسكرات قبل المواجهة المرتقبة أمام الاتحاد الخميسالمقبل.
وكان الهلال قد أجرى مرانه صباح اليوم؛ والذي اشتمل على النواحي الفنية والتكتيكية.
وواصل الرباعي عبدالله عطيف ونواف العابد وسلمان الفرج وعمر عبدالرحمن، برامجهم المعدة لهم مسبقاً.
من جانب آخر تغادر بعثة الفريق إلى جدة مساء غد استعداداً لمواجهة الاتحاد.
19 فبراير 2019 - 14 جمادى الآخر 1440
10:41 PM
خرج لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم في نزهة برية، يتقدمهم الأمير محمد بن فيصل رئيسالنادي، وزوران مدربالفريق، ولاعبو الفريق يتقدمهم محمد الشلهوب، وتهدف إدارة النادي لإخراج اللاعبينمن أجواء المعسكرات قبل المواجهة المرتقبة أمام الاتحاد الخميسالمقبل.
وكان الهلال قد أجرى مرانه صباح اليوم؛ والذي اشتمل على النواحي الفنية والتكتيكية.
وواصل الرباعي عبدالله عطيف ونواف العابد وسلمان الفرج وعمر عبدالرحمن، برامجهم المعدة لهم مسبقاً.
من جانب آخر تغادر بعثة الفريق إلى جدة مساء غد استعداداً لمواجهة الاتحاد.
، بالصور .. "نزهة برية"تُجهز الهلال لمواجهة الاتحاد ،
المصدر : الخليج 365
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