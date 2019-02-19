بالصور: أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي

أدى الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، بعد صلاة العصر اليوم (الثلاثاء)، صلاة الميت على الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي (الأول)، وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
وأدى الصلاة مع أمير الرياض جمع من الأمراء، أبرزهم الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء.
كما أدى الصلاة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وأبناء الفقيد الأمراء (فيصل، وطلال، وخالد، وعبدالعزيز) وعدد من كبار المسؤولين وجمع من المواطنين.
وأعلن الديوان الملكي أمس (الإثنين) وفاة الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي (الأول) بن عبدالعزيز.
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