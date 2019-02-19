خادم الحرمين يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس الروسي

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتِّصَالاً هاتفيا اليوم، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وَتَمَّ خلال الاتصال، استعراض العلاقات المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها، وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما تم خلال الاتصال، بحث التعاون المثمر بين المَمْلَكَة وروسيا بما يحقق استقرار سوق النفط خدمة لنمو الاقتصاد العالمي.