الندوة الفنية في «الفهد.. روح القيادة» تستعرض الحراك الثقافي بين الرياض والكويت

استعرض المشاركون بالندوة الفنية والتي نظمت اليوم، تحت عنوان «ساحة الفن الخليجي - تعاون سعودي وكويتي»، ضمن الندوات الخاصة لمعرض وفعاليات وتاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز «الفهد.. روح القيادة»، في قاعة السينما بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بالكويت، التجارب في ساحة الفن بالمملكة العربية السعودية والكويت.

وتناولت الندوة التي شارك فيها الفنانون سعد الفرج، عبدالإله السناني، جاسم النبهان، وعبدالمحسن النمر، وبإدارة محمد الوسمي، أبرز محطات الفن بتاريخ البلدين والتعاون الفني المشترك بجميع المجالات.

وقال الفنان سعد الفرج، إنه «يلزمنا سنوات وسنوات لنحصي محاسن ومواقف الملك فهد بن عبدالعزيز ومواقفه التي لا تحصى»، مشيرًا إلى أنه يجري العمل على عمل فني سيرى النور قريبًا تحت عنوان «مسك الختام» مستمد من مقولة الملك فهد (يا نعيش سوا أو نموت سوا)»، مستعرضًا أعماله الفنية في المملكة العربية السعودية، ومنها مسرحيات «قطع غيار، وبدون فلتر، والطنبور».

بدوره، قال الفنان جاسم النبهان، إنه «لا يمكن أبدًا أن ننسى الملك فهد، والتلاحم بين السعودية والكويت متجذر بتاريخ العلاقات بين البلدين، والعمل الفني بين السعودية والكويت والتعاون الفني بين الفنانين من البلدين يمتد لتاريخ طويل»، مؤكدًا أن التواصل الثقافي والفني مستمر ولم ينقطع بين البلدين.

أما الفنان عبدالإله السناني، فقال إن «الملك فهد بن عبدالعزيز والشيخ جابر الصباح -رحمهما الله- كانا يعملان ويحرصان على تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات، بما في ذلك تحفيز الأنشطة الثقافية»، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية والفنانين السعوديين والفنانين الكويتيين يعملون بشكل مستمر على تعزيز وتطوير التعاون الفني والثقافي.

فيما قال الفنان عبدالمحسن النمر، إن «الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- عمل على إيجاد هوية خليجية واحدة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي»، مبينًا أن الخريطة الفنية بالكويت تتضمن أعمالًا ثقافية وفنية سعودية عدة، والأمر ذاته ينطبق على الخريطة الفنية السعودية.

واستذكر النمر إحدى المواقف بمسيرته الفنية قائلًا إنه «في بداياتي فُصلت من عملي بسبب ارتباطات مسرحية (الكماشة) والتي حضرها الشيخ فهد الأحمد وأبلغته في حينها أني فقدت عملي، فاتصل مباشرة بالأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز والذي أعادني لعملي على الفور».

وشهدت الندوة مداخلات واستفسارات من الحضور أجاب عليهم المشاركون، ثم قدم المدير التنفيذي للمعرض خالد بن عبد الله السليمان، هدايا تذكارية إلى المشاركين في الندوة.

وكانت الندوات الخاصة لمعرض وفعاليات وتاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز «الفهد.. روح القيادة»، انطلقت يوم الأحد 17 فبراير 2019 ولمدة ثلاثة أيام، شملت الندوات التاريخية، ندوة العلاقات السعودية - الكويتية، والندوات الفنية، في حين تنطلق الأمسية الشعرية لصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن محمد، غدًا.

الجدير بالذكر أن المعرض يسلط الضوء على جانب من حياة الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- ومقتنياته الشخصية، عبر تقديمها بأسلوب احترافي يراعي التناسق في المراحل والتواريخ والمحتوى وباستخدام وسائل التقنية الحديثة، بأسلوب تشويقي مثل الهولوجرام والتقنيات الصوتية الحديثة.