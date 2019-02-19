بالصور.. نائب أمير الرياض ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد مجرشي

نقل الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، لأسرة الشهيد الجندي أول عبدالرحمن بن عبدالله مجرشي، الذي استشهد في ميدان الشرف والعزة بالحد الجنوبي دفاعًا عن الدين والوطن .

وكان نائب أمير منطقة الرياض، وكبار ضباط الحرس الوطني، أدوا صلاة الميت على الشهيد عقب صلاة العصر اليوم، معربًا لذويه عن بالغ عزائه في فقيد الوطن، مؤكدًا ما يتحلى به رجال الأمن كافة من شجاعة وبسالة في الذود عن حمى هذا الوطن الغالي سائلًا المولى- عز وجل- أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويتقبله مع الشهداء، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

من جهتهم، رفع ذوو الشهيد الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، ولنائب أمير منطقة الرياض على تعازيهم ومشاعرهم، سائلين الله أن يحفظ هذه البلاد وأن يديم عليها أمنها وأمانها في ظل قيادتها الرشيدة.

يُشار إلى أن مجلس الشورى، طالب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم الثلاثاء، بإطلاق مبادرة تستهدف أبناء الشهداء بالرعاية وتتضمن تقديم الدعم لهم ومتابعتهم حتى يصلوا للتمكين والاعتماد على النفس.

وكانت وزارة الحرس الوطني، قامت بتقليد ذوي شهداء الواجب من قوات الحرس الوطني- رحمهم الله- والذين استشهدوا في ميدان الشرف بالحد الجنوبي، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة.

وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع؛ تحرص وزارة الحرس الوطني بشكل دائم على رعاية كل أسر الشهداء وتلمُّس احتياجاتهم، فضلا عن العمل على تأمين سبل الحياة الكريمة لهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة في هذا الشأن، واستشعارًا من الوزارة لما بذله الشهداء من أدوار بطولية كبيرة في سبيل الدفاع عن الوطن وتقديم الغالي والنفيس من أجله.