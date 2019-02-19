السعودية اليوم / وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في المويه



جدة 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واس

بدأت أمس وحدة الأحوال المدنية المتنقلة بمنطقة مكة المكرمة، تقديم خدماتها للرجال في محافظة المويه ، وتستمر خمسة أيام للرجال، في حين سيتم تخصيص الأسبوع القادم للسيدات، في إطار تفعيل العمل على مبادرة "نأتي إليك" التابعة لمشروع إمارة منطقة مكة المكرمة.

وتقدم الوحدة المتنقلة جميع خدمات السجل المدني، كإصدار بطاقة الهوية الوطنية، وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلًا عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

يذكر أن العديد من الوحدات المتنقلة تقدم خدماتها حاليًا للرجال والنساء في الكثير من مناطق المملكة، بهدف تسهيل الإجراءات واختصار الوقت والجهد عليهم.

//انتهى//

22:31ت م

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جدة 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسبدأت أمس وحدة الأحوال المدنية المتنقلة بمنطقة مكة المكرمة، تقديم خدماتها للرجال في محافظة المويه ، وتستمر خمسة أيام للرجال، في حين سيتم تخصيص الأسبوع القادم للسيدات، في إطار تفعيل العمل على مبادرة "نأتي إليك" التابعة لمشروع إمارة منطقة مكة المكرمة.وتقدم الوحدة المتنقلة جميع خدمات السجل المدني، كإصدار بطاقة الهوية الوطنية، وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلًا عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".يذكر أن العديد من الوحدات المتنقلة تقدم خدماتها حاليًا للرجال والنساء في الكثير من مناطق المملكة، بهدف تسهيل الإجراءات واختصار الوقت والجهد عليهم.//انتهى//22:31ت م0342

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