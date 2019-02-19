انت الان تتابع تفاصيل خبر قريباً.. "ما خفي أعظم" عن خاشقجي وجريمة قتله والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 19 فبراير 2019 09:48 مساءً - قدمت قناة "الجزيرة" الفضائية، الثلاثاء، عرضاً تشويقياً لحلقتها الجديدة من برنامج "ما خفي أعظم"، من تقديم الإعلامي تامر المسحال.

وتتناول الحلقة الجديدة قصة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية مطلع أكتوبر الماضي.

ووفق العرض يتصل المسحال من خلال أحد التطبيقات من جهاز الحاسوب، ويرد عليه خاشقجي مباشرة.

وتصدّرت قضية خاشقجي الرأي العام الدولي منذ مقتله؛ وتسببت في توتر علاقات الكثير من الدول مع المملكة، وسط اتهام أطراف مختلفة لولي العهد، محمد بن سلمان، بالتورط شخصياً فيها، وهو ما تنفيه الرياض في حين تؤكده وكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA).

وعلى الرغم من عدم إعلان القناة عن موعد الحلقة، فإن مغردين على موقع التواصل الاجتماعي قالوا إنهم ينتظرون ما سيطرحه تحقيق الجزيرة، واصفين إياه بالمرعب لدول الحصار لأدوارها في إنهاء حياة الصحافي السعودي.