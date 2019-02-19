شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن والان نبدء بالتفاصيل

اعتمد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، نتائج الفائزين في المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لتلاوة القرآن الكريم وحفظه وتجويده الحادية والعشرين لهذا العام 1440هـ.

وجاءت نتائج المسابقة على النحو التالي في الفرع الأول للبنين: حل في المركز الأول مجاهد بن فيصل بن عوض الردادي المرشح من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في المنطقة الشرقية وبلغت قيمة الجائزة (100) ألف ريال، وحل في المركز الثاني عبدالله بن أحمد عبدالكريم السعوي من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في بريدة وبلغت قيمة الجائزة (90) ألف ريال، وجاء في المركز الثالث عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد بالبيد من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بمحافظة جدة وبلغت قيمة الجائزة (80) ألف ريال.

فيما جاءت نتائج الفرع الثاني للبنين على النحو التالي: أحرز المركز الأول جمال بن أمين برهان الدين فيض من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطائف، وبلغت قيمة الجائزة (70) ألف ريال، وحل في المركز الثاني حذيفة بن عبدالله عبود باحداد من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة جدة وبلغت قيمة الجائزة (60) ألف ريال، وجاء في المركز الثالث حاتم بن عبد الله بن سعد رايزه من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في أحد رفيدة وبلغت قيمة الجائزة (50) ألف ريال.

وجاءت نتائج الفرع الثالث للبنين على النحو التالي: فاز بالمركز الأول محمد بن إبراهيم علي الفقيه من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة القنفذة وبلغت قيمة الجائزة (40) ألف ريال، وحل في المركز الثاني عبدالرحمن بن محمد جناب الرويلي من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الحدود الشمالية وبلغت قيمة الجائزة (35) ألف ريال، وجاء في المركز الثالث عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله التركي من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في بريدة وبلغت قيمة الجائزة (30) ألف ريال.

وجاءت نتائج الفرع الرابع للبنين على النحو التالي: حقق المركز الأول معاذ بن عبدالله فهد السلوم من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في بريدة وبلغت قيمة الجائزة (28) ألف ريال، وحل في المركز الثاني عبدالله بن أحمد عبدالرزاق المطوع من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الزلفي وبلغت قيمة الجائزة (26) ألف ريال، وجاء في المركز الثالث مالك بن ناصر زامل الزامل من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة حائل وبلغت قيمة الجائزة (22) ألف ريال.

فيما جاءت نتائج الفرع الخامس للبنين على النحو التالي: حقق المركز الأول عبدالعزيز بن عبدالله سليمان البواردي من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض وبلغت قيمة الجائزة (20) ألف ريال ، وحل في المركز الثاني زياد بن مطني فريح التميمي من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة حائل وبلغت قيمة الجائزة (18) ألف ريال، وجاء في المركز الثالث ريان بن سعد الحسين دمنان الزهراني من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في خميس مشيط وبلغت قيمة الجائزة (16) ألف ريال.

وجاءت نتائج الفرع السادس الذي خصصه معالي الوزير لأول مرة لأبناء المرابطين بالحد الجنوبي على النحو التالي: حقق المركز الأول سعيد بن مرعي سعيد الأحمري وبلغت قيمة الجائزة (15) ألف ريال، وحل بالمركز الثاني أحمد بن يوسف ناصر الدعجان وبلغت قيمة الجائزة (13) ألف ريال ، وجاء في المركز الثالث مقرن بن متعب فيحان العتيبي وبلغت قيمة الجائزة (10) ألف ريال، وحاز المركز الثالث مكرر عبدالرحمن بن ماجد بن عبدالرحمن السياري وبلغت قيمة الجائزة (10) ألف ريال .واس- الرياض

اعتمد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، نتائج الفائزين في المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لتلاوة القرآن الكريم وحفظه وتجويده الحادية والعشرين لهذا العام 1440هـ.

وجاءت نتائج المسابقة على النحو التالي في الفرع الأول للبنين: حل في المركز الأول مجاهد بن فيصل بن عوض الردادي المرشح من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في المنطقة الشرقية وبلغت قيمة الجائزة (100) ألف ريال، وحل في المركز الثاني عبدالله بن أحمد عبدالكريم السعوي من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في بريدة وبلغت قيمة الجائزة (90) ألف ريال، وجاء في المركز الثالث عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد بالبيد من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بمحافظة جدة وبلغت قيمة الجائزة (80) ألف ريال.

فيما جاءت نتائج الفرع الثاني للبنين على النحو التالي: أحرز المركز الأول جمال بن أمين برهان الدين فيض من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطائف، وبلغت قيمة الجائزة (70) ألف ريال، وحل في المركز الثاني حذيفة بن عبدالله عبود باحداد من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة جدة وبلغت قيمة الجائزة (60) ألف ريال، وجاء في المركز الثالث حاتم بن عبد الله بن سعد رايزه من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في أحد رفيدة وبلغت قيمة الجائزة (50) ألف ريال.

وجاءت نتائج الفرع الثالث للبنين على النحو التالي: فاز بالمركز الأول محمد بن إبراهيم علي الفقيه من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة القنفذة وبلغت قيمة الجائزة (40) ألف ريال، وحل في المركز الثاني عبدالرحمن بن محمد جناب الرويلي من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الحدود الشمالية وبلغت قيمة الجائزة (35) ألف ريال، وجاء في المركز الثالث عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله التركي من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في بريدة وبلغت قيمة الجائزة (30) ألف ريال.

وجاءت نتائج الفرع الرابع للبنين على النحو التالي: حقق المركز الأول معاذ بن عبدالله فهد السلوم من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في بريدة وبلغت قيمة الجائزة (28) ألف ريال، وحل في المركز الثاني عبدالله بن أحمد عبدالرزاق المطوع من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الزلفي وبلغت قيمة الجائزة (26) ألف ريال، وجاء في المركز الثالث مالك بن ناصر زامل الزامل من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة حائل وبلغت قيمة الجائزة (22) ألف ريال.

فيما جاءت نتائج الفرع الخامس للبنين على النحو التالي: حقق المركز الأول عبدالعزيز بن عبدالله سليمان البواردي من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض وبلغت قيمة الجائزة (20) ألف ريال ، وحل في المركز الثاني زياد بن مطني فريح التميمي من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة حائل وبلغت قيمة الجائزة (18) ألف ريال، وجاء في المركز الثالث ريان بن سعد الحسين دمنان الزهراني من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في خميس مشيط وبلغت قيمة الجائزة (16) ألف ريال.

وجاءت نتائج الفرع السادس الذي خصصه معالي الوزير لأول مرة لأبناء المرابطين بالحد الجنوبي على النحو التالي: حقق المركز الأول سعيد بن مرعي سعيد الأحمري وبلغت قيمة الجائزة (15) ألف ريال، وحل بالمركز الثاني أحمد بن يوسف ناصر الدعجان وبلغت قيمة الجائزة (13) ألف ريال ، وجاء في المركز الثالث مقرن بن متعب فيحان العتيبي وبلغت قيمة الجائزة (10) ألف ريال، وحاز المركز الثالث مكرر عبدالرحمن بن ماجد بن عبدالرحمن السياري وبلغت قيمة الجائزة (10) ألف ريال .