شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء» تبدأ تطوير مساجد طريق الهجرة والان نبدء بالتفاصيل
وزار ممثل إمارة منطقة مكة المكرمة وفريق المبادرة الموقع الأول، وهو مسجد السعادة، واطلعوا على سير الأعمال التحسينية، والدورات التدريبية في مجال السلامة وإطفاء الحرائق والإسعافات الأولية، إضافة إلى الدورات الخاصة بتطوير السلوك الإيجابي في تقديم خدمة تفوق التوقعات لضيوف الرحمن.
وأشاد الجميع بالعمل المتقن والدور المهم الذي تقدمه "السعودية للكهرباء"، في العديد من المبادرات لخدمة حجاج وزوار بيت الله الحرام، على مستوى منطقة مكة المكرمة، مما يعكس حرص الشركة على المشاركة في المبادرات التي تواكب رؤية المملكة ٢٠٣٠.
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