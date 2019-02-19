شكرا لقرائتكم تعليم القنفذة يكرم 651 طالبة متفوقة ويحتفي بهن في حفل بهيج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - القنفذة

احتفى تعليم القنفذة، ممثلًا بقسم توجيه وإرشاد الطالبات، صباح اليوم الثلاثاء، بالطالبات المتفوقات من قطاع “الداخل، والمظيلف، وحلي، والقوز”، البالغ عددهن 651 طالبة متفوقة، وذلك برعاية المساعدة للشؤون التعليمية خديجة الشاعري.

وانطلقت الاحتفالية في وقت مبكر بالسلام الملكي ثم القرآن الكريم، ثم كانت بعده مسيرة رائعة للطالبات المتفوقاتـ وتلتها أنشودة ترحيبية بعنوان (أهلًا هلا) لطالبات الابتدائية الأولى بالقنفذة.

وتوالت بعدها كلمات الفخر والتحفيز بهذه المناسبة، حيث قال مدير التعليم محمد الزاحمي: يسعدني في هذا اليوم المميز أن أشارككم فرحة التميز والإبداع، ولا شك أن الجميع شارك في هذا التميز وشكر للمدارس جهودها وللمتفوقات إبداعهن ولقسم التوجيه والإرشاد والراعي الرسمي لهذا الحفل الشيخ صالح الثنيان، كما شكر جميع الحضور وشكر للمساعدة رعاية هذا الحفل.

ثم جاءت كلمة راعية الحفل المساعدة الشاعري، والتي عبرت عن فخرها بالطالبات المتفوقات، وشكرت مدير التعليم لدعمه المتواصل وللأقسام جهودها في تنظيم الاحتفائية، وشكرت الحضور واللجان المنظمة والأسر والمدارس، ورعاة الحفل.

وتلتها كلمة رئيسة قسم التوجيه والإرشاد ميمونة مغربي والتي حفزت المتفوقات وأثنت عليهن، كما شكرت للمساعدة جهودها وللراعي الرسمي ووكالة هامة الشموخ، وخصت بالشكر أحمد الجعفري على تعاونه مع القسم بهذه الاحتفائية.

وبعدها كلمة السالمة الشنقيطي بالنيابة عن أمهات الطالبات المتفوقات، تلتها كلمة الطالبات المتفوقات قدمتها الطالبة أنفال حلواني من مكتب الداخل وبعده قصيدة لمشرفة التوجيه والإرشاد فاطمة المنتشري “صباح الخير يا وطن المعالي”، ثم أوبريت مقدم من ثانوية الأميرة الجوهرة وبعده فقرة شعبية.

وفي الختام كرمت راعية الحفل المتفوقات، بحضور رئيسات الشؤون التعليمية بالقطاعات لتسليم بناتهن الدروع والهدايا التذكارية.

وفي هذا الحفل، عبرت المتفوقات عن شعورهن حيث قالت الطالبة رحمة محمد هادي الحسني بالصف الثالث ثانوي علمي من ثانوية عنيكر بقطاع القوز: أشعر بالفرح الشديد لتكريمي كل عام، ولكن في هذا اليوم شعوري مختلف لحصولي على الدرجة النهائية في قياس، وأتطلع لإكمال الدراسة من خلال بعثة خارج المملكة ليس قصورًا في بلادي، ولكن رغبة مني في الوصول لكل ما هو مختلف بما يوافق شريعة القرآن، وأملي أن أصبح طبيبة أخدم ديني ووطني ومليكي.

وعبرت المتفوقة مجد عبيد البيه بالصف الثالث ثانوي علمي من ثانوية السلامة بحلي عن شعورها بالفخر والاعتزاز وبسعادة غامرة، وأكدت أنها تتطلع لتصبح طبيبة، وتنشر الخير في المجتمع عامة.

أما الطالبة سلمى حسن باموسى من الصف الثالث ثانوي بثانوية تطوير بقطاع الداخل فقالت: إن شعوري فرح لا يوصف لتحقيق حلمي وأتطلع لأصبح طبيبة ذات أثر عظيم، وأخدم ديني ووطني.

وقالت ريتاج محمد حسن الزبيدي بالصف الثالث المتوسط من المتوسطة الأولى بالمظيلف: شعور لا يمكن للكلمات أن تصفه قد جاز الدجا وفاق السما علوًّا وارتفاعًا، متطلعة إلى التألق أكثر وأكثر لأصبح دكتورة وكاتبة.



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