شكرا لقرائتكم أكثر من 30 مليون ريال لرعاية وتمكين أيتام الشرقية لعام 2018 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الشرقية

ترأس نائب رئيس مجلس إدارة جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، المهندس خالد بن عبدالله الزامل، اجتماع مجلس إدارة الجمعية الحادي والثلاثين بالخبر، بحضور أعضاء المجلس.

وفي بداية الاجتماع رحب الزامل بأعضاء مجلس الإدارة وقدم الشكر لهم ولمنسوبي الجمعية على ما يبذلونه من جهود للارتقاء بخدمات الجمعية المقدمة للمستفيدين من الأيتام والأرامل.

وبعدها أطلع عبدالله بن راشد الخالدي عضو مجلس الشورى مدير عام الجمعية المجلس على تقرير أداء الجمعية والتقرير المالي للعام 2018م، وأطلع أعضاء المجلس على تقرير المخيم العلمي الثاني لأيتام المملكة (مسبار 2) الذي أقيم خلال إجازة منتصف العام الدراسي الماضي، واستضاف 80 يتيمًا من الطلاب المتميزين في المرحلة الثانوية من جمعيات الأيتام في كافة مناطق المملكة، وتم تدريبهم على مهارات القرن الواحد والعشرين في مجالات الفضاء والطيران والروبوت والابتكار والتوستماستر.

كما أطلع الخالدي أعضاء المجلس على ترشيح عدد من أبناء الجمعية لمشاركات رياضية خليجية ودولية مع أكاديمية سبورت يارد في مجال كرة القدم، بعد ذلك أطلع المجلس على أبرز المبادرات في تأهيل وتمكين الأيتام وتوظيفهم والمبادرة بإقامة المخيم العلمي الثالث لأيتام المملكة، إضافة إلى عرض الخطة التشغيلية للجمعية للعام 2019م، والتي تضمنت أكثر من 31 خدمة تقدمها الجمعية لمستفيديها، إضافة إلى أكثر من 38 مبادرة لتأهيل وتدريب وتمكين الأيتام وأمهاتهم ستنفذها الجمعية خلال العام 2019م مع المستهدفات ومؤشرات الأداء لكل مبادرة. كما ستعمل الجمعية على توقيع شراكات والمساهمة في شراء 50 وحدة سكنية للأيتام وأسرهم بالتعاون مع الإسكان التنموي تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 ضمن مستهدفات برنامج الإسكان، والذي يهدف إلى رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن.

وبلغ إجمالي المصروفات على الأيتام وأسرهم 3 مليون و939 ألف و6 ريالات خلال العام 2018م، كما وافق المجلس على الميزانية التقديرية للعام 2019م، والتي سيصل حجم الإنفاق فيها على الأيتام أكثر من 26 مليون ريال خلال العام الحالي.

وفي نهاية الاجتماع شكر المهندس خالد الزامل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان على دعمهم وتوجيهاتهم المستمرة للجمعية، كما وجه الشكر للداعمين، وعلى رأسهم الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الجمعية وجميع الشركاء والداعمين ولأعضاء المجلس والعاملين في الجمعية على ما يبذلونه من جهود لخدمة الأيتام وتطوير قدراتهم.



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