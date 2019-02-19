شكرا لقرائتكم الأمير محمد بن سلمان في الهند .. أرقام تؤكد التعاون ومصالح اقتصادية مشتركة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

المصالح الاقتصادية المشتركة السعودية والهند، تأتي في إطارها زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى نيودلهي لتتوج هذه المصالح باتفاقيات مرتقبة بين الجانبين.

وسلط إنفوجرافيك “متابعات الخليج 365” الضوء على أرقام التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والهند 85 مليار ريال، فيما بلغ حجم الصادرات السعودية إلى الهند 67 مليار ريال.

أما الواردات السعودية من الهند فبلغت 18 مليار ريال، فيما يعمل 2.5 مليون هندي في المملكة، ويشكلون أكبر جالية أجنبية في السوق المحلي.

وبالنسبة إلى مجال النفط، 20% من نفط المملكة تستورده الهند، و32% من احتياجات نيودلهي من غاز البترول المسال يأتيها من الرياض.



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