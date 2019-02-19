شكرا لقرائتكم الأمير محمد بن سلمان يسعى لنزع فتيل الأزمة بين الهند وباكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

أبرزت وكالة أنباء أسوشيتد برس الأميركية، زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للهند منذ قليل، حيث أكدت أنها تأتي في مهمة لنزع فتيل الأزمة المشتعلة بين نيودلهي وإسلام آباد خلال الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن يبذل الأمير محمد بن سلمان جهدًا دبلوماسيًّا لنزع فتيل التوتر بين الهند وباكستان في الوقت الذي تكثف نيودلهي من محاولاتها لإحراج باكستان على المستوى الدولي.

وتعززت العلاقات بين الهند والمملكة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث يعمل الملايين من الهنود كعمال مهاجرين في المملكة، منذ أن زار مودي الرياض في عام 2016 لتوقيع مذكرة تفاهم حول التعاون مع المملكة في عدد من المجالات، أبرزها جمع المعلومات حول غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وحسب مصادر الوكالة الأميركية، فإن من المقرر توقيع اتفاقيات أخرى، غدًا الأربعاء، في مجالات الاستثمار والسياحة والإسكان والاتصالات، مشيرة إلى أن الحجم الإجمالي للتجارة الثنائية بين البلدين 27.5 مليار دولار العام الماضي.

وذكرت مصادر رسمية لشبكة “إنديا تي في”، أن الهند سوف تثير بقوة الخلاف الذي يجمعها بباكستان بعد حادث التفجير الانتحاري في كشمير الأسبوع الماضي، مشيرين إلى أن محادثات رئيس الوزراء ناريندرا مودي وولي العهد ستلمس تلك القضية بشكل مؤكد.

وقبل زيارة ولي العهد للهند، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، صباح أمس الاثنين: إن الرياض ستحاول “تهدئة” التوترات بين الهند وباكستان في أعقاب الهجوم الإرهابي المميت الذي وقع في بولواما.



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