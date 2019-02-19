نائب أمير الرياض ينقل تعازي القيادة للشهيد مجرشي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نقل نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان لأسرة الشهيد الجندي أول عبدالرحمن بن عبدالله مجرشي - رحمه الله - الذي استشهد في ميدان الشرف والعزة بالحد الجنوبي دفاعا عن الدين والوطن.

وأدى نائب أمير منطقة الرياض صلاة الميت على الشهيد عقب صلاة العصر اليوم.

وأعرب الأمير محمد بن عبدالرحمن لذوي الفقيد عن بالغ عزائه في فقيد الوطن، مؤكدا ما يتحلى به رجال الأمن كافة من شجاعة وبسالة في الذود عن حمى هذا الوطن الغالي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويتقبلهم مع الشهداء، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهتهم، رفع ذوو الشهيد الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ولنائب أمير منطقة الرياض على تعازيهم ومشاعرهم، سائلين الله أن يحفظ هذه البلاد وأن يديم عليها أمنها وأمانها في ظل قيادتها.