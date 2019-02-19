«سكني»: بدء تنفيذ 13 مشروعًا توفِّر أكثر من 17 ألف وحدة سكنية في الشرقية

كشف برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان عن أن إجمالي أعداد المشروعات السكنية التي بدأ العمل على تنفيذها بالشراكة مع المطوّرين العقاريين في المنطقة الشرقية بلغ 13 مشروعًا، من أصل 18 مشروعًا، توفِّر أكثر من 17,243 وحدة سكنية، بالإضافة إلى مشروعين إضافيين جاهزين للشراء بالشراكة مع المطورين.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن هذه المشروعات تتوزع على عدد من محافظات المنطقة الشرقية، وتوفّر وحدات سكنية بمواصفات عالية وخيارات متنوعة بين (شقق- تاون هاوس- فلل)، وبأسعار تتراوح بين 250 ألف ريال حتى 750 ألف ريال؛ لتلبية نسبة الطلب على الدعم السكني، في إطار جهود الوزارة لتحقيق أهداف برنامج الإسكان «أحد برامج رؤية المملكة 2030م»، لرفع نسبة التملك السكني إلى 60 % بحلول عام 2020م، والوصول إلى 70 % بحلول عام 2030.

وأشارت الوزارة إلى أن الإنشاءات وأعمال البناء تجري حاليًا في 13 مشروعًا سكنيًا، مبينة أن التنفيذ جاء بعد استكمال إجراءات حجز تلك الوحدات، وفقًا للشروط والضوابط المقررة من لجنة البيع أو التأجير على الخارطة، مؤكدةً حرصها على التزام المطورين بالخطط الزمنية والمواصفات الفنيّة المحدّدة لكل مشروع لإتمام التنفيذ على أكمل وجه تمهيدًا لتسليمها للمواطنين.

وتستحوذ مدينة الدمام على العدد الأكبر من هذه المشروعات بواقع 10 مشروعات، إذ يأتي مشروع «واحة الدمام» من أكبر مشروعات الإسكان في الشرقية؛ حيث يوفِّر 2952 تاون هاوس، تبدأ أسعارها من 539 ألف ريال وبقسط شهري 1798 ريالًا، على مساحة كلية للمشروع تقدر بأكثر من 643 ألف متر مربع، وتتراوح مساحة الوحدة الواحدة ما بين 188- 570 مترًا مربعًا.

ويأتي مشروع «تلال الغروب» كثاني أكبر مشروعات الإسكان في الدمام إذ يوفِّر قرابة 1632 تاون هاوس على مساحة إجمالية 134.346 مترًا مربعًا، وبأسعار تبدأ من 579.888 ريالًا وقسط شهري يبدأ من 1933 ريالًا، كما تتراوح مساحة الوحدات ما بين 187 - 661 مترًا مربعًا، علاوة على مشروع «تلال الغروب الجنوبي» الذي يوفر 1596 شقة سكنية على مساحة 137,445 مترًا مربعًا، وبأسعار تبدأ من 274 ألف ريال وبقسط شهري يبدأ من 916 ريالًا، بمساحات تتراوح ما بين 133 - 250 مترًا مربعًا.

ويعد مشروع «الفريدة»، الذي يوفر 1224 وحدة على مساحة إجمالية 107 آلاف متر مربع، أحد الخيارات للراغبين في تملك الشقق وبأسعار تبدأ من 249 ألف ريال، وبقسط شهري لا يتجاوز 832 ريالًا؛ لمساحات 125 - 249 مترًا مربعًا.

أما مشروع إسكان «مد» بمدينة الدمام، فيوفر 728 وحدة سكنية من نوع تاون هاوس، ويقع على مساحة إجمالية تتجاوز 310 آلاف متر مربع، وبمساحة تتراوح بين 180 - 435 مترًا مربعًا للوحدة، بأسعار تبدأ من 546 ألف ريال وأقساط شهرية 1821 ريالًا.

وفي الدمام أيضًا، يجري العمل على مشروع «نساج تاون»، الذي يوفر 674 وحدة سكنية من نوع فيلا وتاون هاوس على مساحة إجمالية تتجاوز 191 ألف متر مربع، وبأسعار تبدأ من 530 ألف ريال للوحدة التي تصل مساحتها إلى 408 أمتار مربعة وبأقساط شهرية تبدأ من 1769 ريالًا.

ويوفر مشروع إسكان الدمام «الواجهة» 574 وحدة سكنية من نوع فيلا، وبمساحة إجمالية للمشروع تقارب 185 ألف م2، وبأسعار تبدأ من 595 ألف ريال وقسط شهري 1985 ريالًا لمساحات تتراوح ما بين 250 - 550 مترًا مربعًا للوحدة.