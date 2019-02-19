بالصور.. انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني للإصابات بجازان

انطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني للإصابات، الذي تنظمه صحة جازان بمشاركة معالجي الإصابات.

وشهد اليوم الأول، أربع ورش عمل قدمها 12 محاضرًا، نُوقِش خلالها الإصابات المختلفة وطرق التعامل معها بالتدخلات الجراحية في حالة الإصابة وإصابات الرأس، وإصابات الصدمة ونقص السوائل والنزيف الداخلي، إضافة لإصابات مجرى الهواء.

وقال مدير صحة جازان، الدكتور عبدالله بن أحمد نجمي، إن فعاليات المؤتمر تشهد أكثر من 40 جلسة وورشة عمل خلال ثلاثة أيام، يُشارك بها خمسة وثلاثون متحدثًا ومتخصصًا في مجال علاج الإصابات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي؛ لمناقشة آخر مستجدات تشخيص وعلاج الإصابات المختلفة.

وأشار نجمي، إلى أحقية التسجيل والمشاركة في هذا المؤتمر للزملاء والزميلات العاملين بأقسام الجراحة والعمليات والطوارئ .

وأضاف مدير صحة جازان، أن المؤتمر الوطني للإصابات يهدف لدراسة جميع أنواع الإصابات، وتحديدًا الأكثر انتشارًا، مع الاستفادة من الخبرات الوطنية والإقليمية والعالمية لعلاج الإصابات، وكذلك إبراز جهود صحة جازان في مواجهة الإصابات المختلفة وتفعيل الإجراءات الوقائية للتقليل من نسب الإصابات في منطقة جازان والخروج بتوصيات تسهم في خفض نسب الإصابات.

وبيَّن نجمي، أن المؤتمر سيختتم أعماله الخميس المقبل، برعاية أمير منطقة جازان بالإنابة الأمير محمد بن عبدالعزيز، ووزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.