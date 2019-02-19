الزعاق: بدء موسم عقرب الدم.. 13 يومًا من البرد تنتهي بالدفء

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، أن اليوم الثلاثاء، هو أول موسم العقرب الثاني الذي يسميه العامة «عقرب الدم» ويسميه أهل الأنواء «سعد بلع» وهو موسم انتصاف موسم العقارب، ويشهد انخفاضًا بدرجات الحرارة حتى يوم الخميس.

وأضاف الزعاق في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن تلك الفترة «يلسع البرد الناس على حين غفلة من أمرهم ولهذا سميت بالعقرب»، وتصل إلى 13 يومًا، مشيرًا إلى أن البرودة ستكون في أول أيام فترة «عقرب الدم»، وتحديدًا اليوم وغدا الأربعاء والخميس، بينما يسود الاعتدال باقيها، ثم يعود الدفء مرةً أخرى.

وأضاف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن تلك الفترة تشهد هبوب رياح شمالية باردة مثيرة للغبار والأتربة في الأماكن المكشوفة، بالجوف وحائل والقصيم وشمال الرياض، متوقعًا تشكل سحب ناحية الحدود الشمالية على نواحي من الجوف وحائل والقصيم.

وأشار إلى وجود سحب تتشكل على المنطقة الشرقية، وحفر الباطن وشمال بريدة والأسياح وأبا الورود في محافظة الأسياح، وهي سحب مبشرة بهطول أمطار متفرقة، قائلًا إن العامة اعتادوا تسمية الهواء البارد القوي «الشاخوف» معناه قشر الجلد عن الشيء، في إشارة إلى تأثير البرد المحمول عبر الرياح الشمالية.

وتابع الزعاق: إن هذا التغير في الطقس يشمل معظم المناطق بالمملكة، خاصة في تبوك والمناطق الشمالية الشرقية والشمالية الغربية وحائل والمنطقة الشرقية والرياض، بينما لا تشهد المنطقة الجنوبية تغيرًا لما هو معتاد.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من طقس الساعات المقبلة على بعض مناطق المملكة، مشيرة إلى نشاط ملحوظ للرياح السطحية، فضلًا عن انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم، إن مناطق الرياض، والشرقية، والباحة، وعسير تتأثر بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار حتى مساء الغد، بينما يبدأ نشاطها في نجران من مساء اليوم، مشيرة إلى انخفاض ملموس في درجات الحرارة على مناطق عسير، ونجران، والباحة، ومكة المكرمة ابتداءً من مساء اليوم.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق تبوك، الجوف، والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وحائل، وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات جنوب غرب وغرب المملكة، تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.