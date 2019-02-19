بالصور.. أمير جازان بالنيابة يؤدي صلاة الميت على الشهيد العريف دراج

أدّى الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، وجموع المصلين بجامع التقوى بمحافظة أبوعريش، صلاة الميت على الشهيد العريف فتح الدين بن علي أحمد دراج، أحد منسوبي الحرس الوطني الذي استشهد بالخطوط الأمامية بالحد الجنوبي بمنطقة نجران.

ونقل أمير منطقة جازان بالنيابة لوالد وذوي الشهيد دراج، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وتعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، سائلًا الله أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم، عبر والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه تجاه الوطن، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة ومؤكدين بذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وأدى الصلاة مع أمير منطقة جازان بالنيابة، محافظ أبوعريش محمد بن هادي الشمراني، ورئيس مركز وادي جازان عبدالله بن محمد الظافري، وعدد من المشايخ والأهالي.

وكان مجلس الشورى، طالب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، بإطلاق مبادرة تستهدف أبناء الشهداء بالرعاية وتتضمن تقديم الدعم لهم ومتابعتهم حتى يصلوا للتمكين والاعتماد على النفس.

وكانت وزارة الحرس الوطني، قلدت ذوي شهداء الواجب من قوات الحرس الوطني -رحمهم الله، والذين استشهدوا في ميدان الشرف بالحد الجنوبي- وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة.

وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع؛ تحرص وزارة الحرس الوطني بشكل دائم على رعاية كافة أسر الشهداء وتلمُّس احتياجاتهم، فضلًا عن العمل على تأمين سبل الحياة الكريمة لهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة في هذا الشأن، واستشعارًا من الوزارة لما بذله الشهداء من أدوار بطولية كبيرة في سبيل الدفاع عن الوطن وتقديم الغالي والنفيس من أجله.