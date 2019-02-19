السعودية اليوم / السعودية للكهرباء تطلق أعمال تطوير وتحسين المساجد في طريق الهجرة



مكة المكرمة 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واس

أطلقت الشركة

وزار ممثل إمارة منطقة مكة المكرمة وفريق المبادرة الموقع الأول، وهو مسجد السعادة، واطلعوا على سير الأعمال التحسينية، والدورات التدريبية في مجال السلامة وإطفاء الحرائق والإسعافات الأولية، إضافة إلى الدورات الخاصة بتطوير السلوك الإيجابي في تقديم خدمة تفوق التوقعات لضيوف الرحمن.

وأشاد الجميع بالعمل المتقن والدور المهم الذي تقدمه "السعودية للكهرباء"، في العديد من المبادرات لخدمة حجاج وزوار بيت الله الحرام، على مستوى منطقة مكة المكرمة، مما يعكس حرص الشركة على المشاركة في المبادرات التي تواكب رؤية المملكة ٢٠٣٠.

يذكر أن الشركة السعودية للكهرباء تشارك للعام الثالث على التوالي في فعاليات ملتقى مكًة الثقافي، المقام تحت عنوان "كيف نكون قدوة"، من خلال تقديمها لهذا العام أربع مبادرات، تتمثل في مبادرات "خدمة ضيوف الرحمن أسمى غاية"، و"سلوكنا الإيجابي قدوة"، و"ضيوفنا في أمان وبهجة"، و"اشتراكك عنوانك".

وتركز المبادرة الأولى للشركة والمتمثلة في "خدمة ضيوف الرحمن أسمى غاية" على تطوير المساجد وتحسينها وتدريب العاملين عليها وعلى السلوك الإيجابي، وكذلك مع الزوار والحجاج والمعتمرين والحالات الطارئة في حال العارض الصحي المفاجئ، أو الحريق (لا سمح الله) لخلق بيئة نموذجية على امتداد الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

فيما قدمت الشركة في المبادرة الثانية المتمثلة في "سلوكنا الإيجابي قدوة" تسعة برامج تدريبية لعدد من منسوبي قطاع الحج والعمرة، ضمن خطة سلسلة برامج التدريب لملتقى مكة الثقافي "كيف نطور مدننا لخدمة الحج والعمرة"، وكذلك دورة الاتصال الفعال بمفهوم ديسك من خلال ورشة للتعريف بالأنماط السلوكية، وكيفية التعامل مع الحجاج والمعتمرين بالسلوك الإيجابي.

وهدفت المبادرة الثالثة المتمثلة في "ضيوفنا في أمان وبهجة" إلى تقديم برامج متنوعة للارتقاء بتثقيف الحجاج وزوار بيت الله الحرام عن طريق استخدام قطار الحرمين وصالة الركاب، حيث تقدم برامج مسلية وعروض عن السلامة في صالات الانتظار، وكذلك داخل عربات القطار وعرض فيلم وثائقي عن "الحج والعمرة في السابق والآن" على شاشات العربات، وتقديم برامج تدريبية لمنسوبي المؤسسة العامة للخطوط الحديدية "قطار الحرمين بمحطتي جدة ومكة المكرمة", بحضور 40 فردًا من الرجال والنساء بمسمى "الاتصال الفعال بمفهوم ديسك".

وتهدف المبادرة الرابعة المتمثلة في "اشتراكك عنوانك" إلى عمل تطبيق مجهز بكافة أرقام اشتراكات الدور السكنية المخصصة لإسكان الحجاج والمعتمرين, حيث يزود الحاج عند نزوله في الفندق برقم الاشتراك الخاص بعداد الفندق والتطبيق الإلكتروني على جواله بواسطة استقبال الفندق، وعند إضاعة المعتمر والحاج لمسكنه يدخل على التطبيق ويضع رقم الاشتراك فيصل لمسكنه عبر أقصر الطرق.

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21:21ت م

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مكة المكرمة 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسأطلقت الشركة السعودية للكهرباء اليوم أعمال الخطة الاستراتيجية لمبادرة "خدمة ضيوف الرحمن أسمى غاية"، التي تُعنى بتطوير وتحسين المساجد، وتدريب القائمين عليها على امتداد طريق الهجرة، ضمن برامج ملتقى مكة الثقافي، الثالث لعام ١٤٤٠هـ من خلال حملة " كيف نكون قدوة "، التي يرعاها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.وزار ممثل إمارة منطقة مكة المكرمة وفريق المبادرة الموقع الأول، وهو مسجد السعادة، واطلعوا على سير الأعمال التحسينية، والدورات التدريبية في مجال السلامة وإطفاء الحرائق والإسعافات الأولية، إضافة إلى الدورات الخاصة بتطوير السلوك الإيجابي في تقديم خدمة تفوق التوقعات لضيوف الرحمن.وأشاد الجميع بالعمل المتقن والدور المهم الذي تقدمه "السعودية للكهرباء"، في العديد من المبادرات لخدمة حجاج وزوار بيت الله الحرام، على مستوى منطقة مكة المكرمة، مما يعكس حرص الشركة على المشاركة في المبادرات التي تواكب رؤية المملكة ٢٠٣٠.يذكر أن الشركة السعودية للكهرباء تشارك للعام الثالث على التوالي في فعاليات ملتقى مكًة الثقافي، المقام تحت عنوان "كيف نكون قدوة"، من خلال تقديمها لهذا العام أربع مبادرات، تتمثل في مبادرات "خدمة ضيوف الرحمن أسمى غاية"، و"سلوكنا الإيجابي قدوة"، و"ضيوفنا في أمان وبهجة"، و"اشتراكك عنوانك".وتركز المبادرة الأولى للشركة والمتمثلة في "خدمة ضيوف الرحمن أسمى غاية" على تطوير المساجد وتحسينها وتدريب العاملين عليها وعلى السلوك الإيجابي، وكذلك مع الزوار والحجاج والمعتمرين والحالات الطارئة في حال العارض الصحي المفاجئ، أو الحريق (لا سمح الله) لخلق بيئة نموذجية على امتداد الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.فيما قدمت الشركة في المبادرة الثانية المتمثلة في "سلوكنا الإيجابي قدوة" تسعة برامج تدريبية لعدد من منسوبي قطاع الحج والعمرة، ضمن خطة سلسلة برامج التدريب لملتقى مكة الثقافي "كيف نطور مدننا لخدمة الحج والعمرة"، وكذلك دورة الاتصال الفعال بمفهوم ديسك من خلال ورشة للتعريف بالأنماط السلوكية، وكيفية التعامل مع الحجاج والمعتمرين بالسلوك الإيجابي.وهدفت المبادرة الثالثة المتمثلة في "ضيوفنا في أمان وبهجة" إلى تقديم برامج متنوعة للارتقاء بتثقيف الحجاج وزوار بيت الله الحرام عن طريق استخدام قطار الحرمين وصالة الركاب، حيث تقدم برامج مسلية وعروض عن السلامة في صالات الانتظار، وكذلك داخل عربات القطار وعرض فيلم وثائقي عن "الحج والعمرة في السابق والآن" على شاشات العربات، وتقديم برامج تدريبية لمنسوبي المؤسسة العامة للخطوط الحديدية "قطار الحرمين بمحطتي جدة ومكة المكرمة", بحضور 40 فردًا من الرجال والنساء بمسمى "الاتصال الفعال بمفهوم ديسك".وتهدف المبادرة الرابعة المتمثلة في "اشتراكك عنوانك" إلى عمل تطبيق مجهز بكافة أرقام اشتراكات الدور السكنية المخصصة لإسكان الحجاج والمعتمرين, حيث يزود الحاج عند نزوله في الفندق برقم الاشتراك الخاص بعداد الفندق والتطبيق الإلكتروني على جواله بواسطة استقبال الفندق، وعند إضاعة المعتمر والحاج لمسكنه يدخل على التطبيق ويضع رقم الاشتراك فيصل لمسكنه عبر أقصر الطرق.// انتهى //21:21ت م0329

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