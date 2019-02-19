السعودية اليوم / محافظ الدوادمي يكرم الطلاب المتفوقين بالمحافظة



الدوادمي 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واس

رعى محافظ الدوادمي زيد بن محمد آل حسين اليوم، حفل تكريم الطلاب المتفوقين البالغ عددهم 185 طالباً في مختلف المراحل الدراسية وعلى مستوى مدارس المحافظة للعام الدراسي 1438هـ/1439هـ ،الذي تنظمه إدارة التعليم بالمحافظة ، بحضور مدير التعليم عبدالله بن حمد السبيعي والقيادات التربوية وقادة المدارس وأولياء أمور الطلاب ومديري الإدارات الحكومية بالمحافظة، وذلك قاعة البلدية للاحتفالات.

وبدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، بعد ذلك ألقى رئيس قسم التوجيه والإرشاد محمد بن ناصر السبيعي كلمة بين فيها أن هذا التكريم يأتي تحفيزاً للمتفوقين لمواصلة مسيرة التفوق والإبداع ،متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم الدراسية .

من جانبه قال مدير التعليم في كلمته : إن هذا التكريم للمتفوقين يأتي نتائج للعمل الجاد والجهد المبذول ، مباركاً للطلاب المتفوقين هذا التفوق والتميز، مبيناً أن المتفوقين هم ثروة هذا الوطن ويجب أن يحاطوا بكل أشكال الرعاية والاهتمام، مقدماً شكره لأولياء أمور الطلاب وقادة المدارس والمعلمين لدورهم في متابعة أبنائهم الطلاب الذي يعـد من أهم أسباب النجاح والتفوق .

وفي نهاية الحفل كرم محافظ الدوادمي ومدير التعليم الطلاب المتفوقين بالدروع والجوائز والرعاة والجهات المشاركة.

// انتهى //

21:17ت م

0328



الدوادمي 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسرعى محافظ الدوادمي زيد بن محمد آل حسين اليوم، حفل تكريم الطلاب المتفوقين البالغ عددهم 185 طالباً في مختلف المراحل الدراسية وعلى مستوى مدارس المحافظة للعام الدراسي 1438هـ/1439هـ ،الذي تنظمه إدارة التعليم بالمحافظة ، بحضور مدير التعليم عبدالله بن حمد السبيعي والقيادات التربوية وقادة المدارس وأولياء أمور الطلاب ومديري الإدارات الحكومية بالمحافظة، وذلك قاعة البلدية للاحتفالات.وبدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، بعد ذلك ألقى رئيس قسم التوجيه والإرشاد محمد بن ناصر السبيعي كلمة بين فيها أن هذا التكريم يأتي تحفيزاً للمتفوقين لمواصلة مسيرة التفوق والإبداع ،متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم الدراسية .من جانبه قال مدير التعليم في كلمته : إن هذا التكريم للمتفوقين يأتي نتائج للعمل الجاد والجهد المبذول ، مباركاً للطلاب المتفوقين هذا التفوق والتميز، مبيناً أن المتفوقين هم ثروة هذا الوطن ويجب أن يحاطوا بكل أشكال الرعاية والاهتمام، مقدماً شكره لأولياء أمور الطلاب وقادة المدارس والمعلمين لدورهم في متابعة أبنائهم الطلاب الذي يعـد من أهم أسباب النجاح والتفوق .وفي نهاية الحفل كرم محافظ الدوادمي ومدير التعليم الطلاب المتفوقين بالدروع والجوائز والرعاة والجهات المشاركة.// انتهى //21:17ت م0328

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