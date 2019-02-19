السعودية اليوم / الأرصاد تصدر تنبيهاً متقدماً باستمرار الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على نجران



نجران 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً باستمرار النشاط في الرياح السطحية، مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، والأجزاء المجاورة.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تبدأ في الساعة الـ 9 من مساء اليوم، وتستمر حتى الساعة الـ 6 من صباح الغد.

//انتهى//

21:08ت م

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نجران 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً باستمرار النشاط في الرياح السطحية، مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، والأجزاء المجاورة.وأوضحت الهيئة أن الحالة تبدأ في الساعة الـ 9 من مساء اليوم، وتستمر حتى الساعة الـ 6 من صباح الغد.//انتهى//21:08ت م0325

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