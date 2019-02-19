السعودية اليوم / الأمير منصور بن محمد يستقبل رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالمحافظة



حفر الباطن 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد، محافظ حفر الباطن، اليوم رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد الدكتور سبتي العنزي، وأعضاء المجلس، وذلك في مكتبه بمقر المحافظة.

واطلع سموه على تقرير مفصل عن إنجازات المكتب في مختلف المجالات الدعوية والإرشادية، مشيدًا بجهود العاملين في المكتب وفروعه، وما يقومون به من برامج وأنشطة في المحافظة .

// انتهى //

21:07ت م

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حفر الباطن 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد، محافظ حفر الباطن، اليوم رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد الدكتور سبتي العنزي، وأعضاء المجلس، وذلك في مكتبه بمقر المحافظة.واطلع سموه على تقرير مفصل عن إنجازات المكتب في مختلف المجالات الدعوية والإرشادية، مشيدًا بجهود العاملين في المكتب وفروعه، وما يقومون به من برامج وأنشطة في المحافظة .// انتهى //21:07ت م0324

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