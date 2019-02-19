السعودية اليوم / بدء أعمال الملتقى التونسي الليبي حول معالجة ملفات مكافحة الفساد



تونس 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واس

بدأت بتونس اليوم أعمال الملتقى التونسي الليبي لمعالجة ملفات مكافحة الفساد بمشاركة الهيئتين المختصتين في البلدين.

ويبحث الملتقى مجمل التعاون الفني بين البلدين، في مجال مكافحة الفساد ومعالجة الملفات المطروحة، سيما على صعيد غسيل الأموال والتهريب والتجارة الموازية.

وأوضح رئيس الهيئة الليبية في تصريحات أدلى بها، أن هيئته قدمت للجانب التونسي 121 ملفًا يتعلق بالضلوع في الفساد وغسل الأموال.

// انتهى //

20:38ت م

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تونس 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسبدأت بتونس اليوم أعمال الملتقى التونسي الليبي لمعالجة ملفات مكافحة الفساد بمشاركة الهيئتين المختصتين في البلدين.ويبحث الملتقى مجمل التعاون الفني بين البلدين، في مجال مكافحة الفساد ومعالجة الملفات المطروحة، سيما على صعيد غسيل الأموال والتهريب والتجارة الموازية.وأوضح رئيس الهيئة الليبية في تصريحات أدلى بها، أن هيئته قدمت للجانب التونسي 121 ملفًا يتعلق بالضلوع في الفساد وغسل الأموال.// انتهى //20:38ت م0313

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