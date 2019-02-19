انت الان تتابع تفاصيل خبر "جنكيز" و"الهذلول" في بروكسل لفضح انتهاكات السعودية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 19 فبراير 2019 08:22 مساءً - كشف رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، أنطونيو بانزيري، عن عدم تخلي البرلمان عن المعتقلين في السعودية.

وقال أنطونيو بانزيري، في أثناء جلسة لتبادل وجهات النظر بشأن أوضاع حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية، الثلاثاء، في العاصمة البلجيكية بروكسل: إن البرلمان الأوروبي "سيواصل دعم ناشطي حقوق الإنسان المعتقلين في السعودية، والمواقف الشجاعة التي صدرت عنهم".

وقدم عدد من ذوي ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان شهاداتهم في الجلسة، ومن بينهم علياء الهذلول شقيقة الناشطة المعتقلة في السعودية لجين الهذلول، وخديجة جنكيز خطيبة الصحافي السعودي الراحل جمال خاشقجي.

جنكيز قالت في شهادتها إنها تتحدث اليوم لا بصفتها باحثة وإنما "كضحية حقيقية؛ حيث كنت أتهيأ قبل أشهر للمستقبل، وأن أتزوج وأبدأ حياة عائلية جديدة. كنا نخطط لحياتنا سوية لكن القدر لم يسمح لنا بالمضي في ذلك الاتجاه".

وأضافت أن حياتها تغيرت رأساً على عقب منذ ذلك الصباح الذي رافقت فيه خطيبها إلى القنصلية السعودية في إسطنبول، حيث تم إخفاؤه وقتله.

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وأعربت عن أسفها لأن الولايات المتحدة والقوى الكبرى -بسبب مصالح مالية- لم تتحمل المسؤولية لإدانة الجريمة التي وقعت في ذلك اليوم.

وقالت خديجة: "ستكون وصمة عار إذا لم تتم الاستجابة والرد على مقتل خاشقجي، ويجب تقديم المسؤولين عن الجريمة البشعة إلى العدالة".

جدير بالذكر أن جريمة قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، مطلع أكتوبر الماضي، أثارت غضباً عالمياً ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله.

وبعدما قدمت الرياض تفسيرات متضاربة أقرت بقتل الصحفي السعودي وتقطيع جثته داخل القنصلية؛ على إثر فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة.

وتسببت هذه القضية في توتر علاقات الكثير من الدول مع السعودية، وسط اتهام أطراف مختلفة لولي العهد، محمد بن سلمان، بالتورط شخصياً فيها، وهو ما تنفيه الرياض في حين تؤكده وكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA).