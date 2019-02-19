انت الان تتابع تفاصيل خبر مسؤول أمريكي لـ"الخليج 365": انسحابنا من سوريا "تكتيكي" وليس استراتيجياً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 19 فبراير 2019 08:22 مساءً - قال ناثان تك، المتحدث الرسمي الإقليمي لوزارة الخارجية الأمريكية، إن بلاده حريصة على مواجهة التحديات في الشرق الأوسط بالتعاون مع حلفاء الولايات المتحدة هناك.

وأوضح "تك"، في تصريح لـ "الخليج 365"، أن "الشرق الأوسط لا يخلو من التحديات، كانتشار الأسلحة والأزمات الإنسانية، إلى الإرهاب، وأمن الطاقة، حيث تشكل هذه القضايا وغيرها تهديداً خطيراً للاستقرار في المنطقة والأمن في جميع أنحاء العالم".

وحول المخاوف من استغلال تنظيم "داعش" للفراغ الذي سيخلفه الانسحاب الأمريكي المرتقب من سوريا، أكد "تك" أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ملتزمة بتدمير "داعش" نهائياً.

وبيّن أن قرار سحب القوات العسكرية الأمريكية التي يبلغ عدد أفرادها 2000 جندي من شمال شرق سوريا لا يزال قائماً، واصفاً إياه بأنه "تغيير تكتيكي وليس تغييراً استراتيجياً في مهمة الولايات المتحدة بتدمير داعش".

كما شدد على أن "واشنطن ستعمل على ضمان عدم عودة داعش أو غيرها، من الجماعات الإرهابية الإسلامية المتطرفة للمناطق التي تم تطهيرها".

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وحول مؤتمر وارسو الذي عقد يوم الأربعاء والخميس الماضيين أشار الدبلوماسي الأمريكي إلى أنه "تمت مناقشة الهواجس المتعلقة بأنشطة إيران التدميرية والوضع في سوريا، والأولويات الأمريكية الأخرى في المنطقة، فضلاً عن الإرهاب والتمويل غير المشروع".

مشيراً في هذا الصدد إلى أن الاجتماع كان "فرصة نادرة للحوار بين الشركاء الإقليميين مثل "إسرائيل" والسعودية والإمارات وغيرهم، بالإضافة إلى شركاء من أجزاء أخرى من العالم".

كما شدد على أن نجاح حملة دحر تنظيم "داعش" تثبت ما يمكن للبلدان ذات المصالح المشتركة أن تنجزه عند العمل معاً في المنطقة.

وعقد، الأسبوع الماضي، مؤتمر "وارسو" لمواجهة التحديات الإيرانية في الشرق الأوسط، بمشاركة عربية ودولية لافتة.

وظهر عدد من الوزراء العرب على طاولة واحدة إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في المؤتمر الذي قاطعته السلطة الفلسطينية.

كما تشهد سوريا هذه الأيام الفصل الأخير من عملية قتال "داعش"، حيث تتقدم "قوات سوريا الديمقراطية" في الجيب الأخير الذي يسيطر عليه مسلحو التنظيم في محافظة دير الزور شمال شرق سوريا.