انت الان تتابع تفاصيل خبر الريان القطري يقتلع بطاقة العبور لدوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 19 فبراير 2019 08:22 مساءً - تأهل ناديا الريان القطري والنصر السعودي إلى دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، مساء الثلاثاء، في حين ودّع الغرافة القطري والنصر الإماراتي المسابقة القارية لفشلهما في عبور "الدور التمهيدي".

ونجح "الرهيب" القطري في قلب تأخره أمام سايبا الإيراني بهدف إلى فوز مثير بثلاثية، ليضمن وجوده في الدور الأول من البطولة القارية الأبرز على مستوى الأندية.

تقدم ارمان رمضاني بهدف مبكر للإيرانيين، ليرد الريان بثلاثية أحرزها الفنزويلي جيلمين ريفاس في الدقيقتين الـ29 و91، فضلاً عن هدف آخر حمل توقيع سيباستيان سوريا في الدقيقة الـ89.

وضمن الفريق القطري المشاركة في المجموعة الثانية مع أندية الاتحاد السعودي والوحدة الإماراتي ولوكوموتيف الأوزبكي.

وفشل الغرافة في اللحاق بمواطنه رغم أنه كان قاب قوسين أو أدني بعدما تقّدم بثنائية أمام ضيفه ذوب آهن الإيراني، سجّلها أحمد علاء والإيراني مهدي طارمي، في الدقيقتين الـ21 و35، قبل أن يسقط بالثلاثة.

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وانتفض "الضيوف" في الشوط الثاني بثلاثة أهداف حملت توقيع النيجيري كريستيان أوساغونا وأمير أرسلان مطهري ومحمد نجاد مهدي، في الدقائق الـ47 و63 و78.

أما النصر السعودي فقد استفاق في الشوط الثاني أمام ضيفه أجمك الأوزبكي، ليفوز برباعية نظيفة، تناوب على تسجيلها عمر هوساوي وسلطان الغنام والبرازيلي جوليانو (ثنائية)، في الدقائق الـ55 و62 و80 و94.

بذلك يلعب ذوب آهن الإيراني والنصر السعودي في المجموعة الأولى، التي تضم أيضاً الوصل الإماراتي والزوراء العراقي.

وفشل النصر الإماراتي في عبور دور المجموعات بسقوطه على أرضه أمام باختاكور الأوزبكي (1-2)، ليتأهل الأخير للدور الأول، حيث سيشارك ضمن المجموعة الرابعة مع السد القطري والأهلي السعودي وبيرسبوليس الإيراني.

يًذكر أن دور المجموعات الآسيوي سينطلق في الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل، على أن يلعب الخاسرون في "الملحق التمهيدي" في البطولة القارية الثانية، وهنا يدور الحديث حول كأس الاتحاد الآسيوي.

ويحمل كاشيما آنتلرز الياباني لقب النسخة الآسيوية الأخيرة، بعد فوزه على بيرسبوليس الإيراني بثنائية نظيفة في مجموع مباراتي الدور النهائي.